Украина получила от США станций контрбатарейной борьбы на $50 млн

Вашингтон передал украинской армии две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Стоимость пакета такого оборудования (вместе с обучением и деталями) составляет около $50 млн, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

Символический сертификат на технику Главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко передала посол США в Украине Мари Йованович, сообщает корреспондент Укринформа.

«Эти радары позволят избегать жертв среди мирного населения, а также предоставят способность ВСУ предотвращать это. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений», — отметила посол США.

Йованович также отметила, что пакетная стоимость переданного оборудования совокупно составляет около 50 млн долларов, и подчеркнула, что США и в дальнейшем будет сотрудничать с ВСУ, «чтобы увеличивать способности Украины».

«От имени украинских воинов, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, и от себя лично, хотел бы поблагодарить правительство США и весь американский народ за переданную очередную партию военного оборудования, которое поможет ВСУ в борьбе с агрессором и, уверен, сохранит немало жизней», — отметил Муженко.

Он уточнил, что Украина стала первой страной в мире, которой США разрешили самостоятельно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом радаров.

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