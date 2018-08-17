Украина получила от США станций контрбатарейной борьбы на $50 млн

Вашингтон передал украинской армии две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
Стоимость пакета такого оборудования (вместе с обучением и деталями) составляет около $50 млн, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».
Символический сертификат на технику Главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко передала посол США в Украине Мари Йованович, сообщает корреспондент Укринформа.
«Эти радары позволят избегать жертв среди мирного населения, а также предоставят способность ВСУ предотвращать это. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений», — отметила посол США.
Йованович также отметила, что пакетная стоимость переданного оборудования совокупно составляет около 50 млн долларов, и подчеркнула, что США и в дальнейшем будет сотрудничать с ВСУ, «чтобы увеличивать способности Украины».
«От имени украинских воинов, выполняющих боевые задачи в районе проведения ООС, и от себя лично, хотел бы поблагодарить правительство США и весь американский народ за переданную очередную партию военного оборудования, которое поможет ВСУ в борьбе с агрессором и, уверен, сохранит немало жизней», — отметил Муженко.
Он уточнил, что Украина стала первой страной в мире, которой США разрешили самостоятельно заниматься техническим обслуживанием и ремонтом радаров.
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