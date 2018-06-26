Украина получила официальный флаг Invictus Games 2018

Представители Украины получили официальный флаг международных соревнований Invictus Games 2018, которые в этом году состоятся в австралийском Сиднее

Вручение флага состоялось в рамках встречи оргкомитета соревнований с представителями стран-участниц, которая прошла в Национальном музее Сиднея, который одним из первых в Австралии обеспечил равные возможности доступа для посетителей с ограниченными возможностями, пишет «ДС» со ссылкой на Укринформ.

«Этот флаг поедет в Украину и будет официально передан нашей сборной», — сообщил член межведомственной рабочей группы по организации и обеспечению подготовки команды Украины в «Играх непокоренных» Юрий Финогенов.

Украинская делегация в составе посла Украины в Австралии Николая Кулинича, координатора проекта «Игры непокоренных» в Украине Оксаны Горбач, представителей Министерства обороны Украины и координаторов поддержки команды из числа украинской общины Австралии одними из первых развернули официальное знамя соревнований.

«Мы рады, что украинские австралийцы могут присоединиться к поддержке участия нашей команды в Invictus Games 2018. Мы — единственная нация, команда которой состоит из ветеранов продолжающейся войны», — подчеркнула Дарья Сенько, волонтер и координатор поддержки участия команды из числа украинской общины Австралии.

На соревнованиях в австралийском Сиднее, которые пройдут с 20 по 27 октября, Украина будет соревноваться в шести спортивных дисциплинах: легкая атлетика, плавание, гребля на тренажере, шоссейные велогонки, стрельба из лука и пауэрлифтинг. В сборную впервые вошли представители всех украинских оборонных институтов.

Напомним, украинская команда принимала активное участие в Играх непокоренных-2017, откуда привезла много медалей.

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