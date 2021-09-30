Украина полностью погасила еврооблигации под гарантии США | Экономика | Деньги

Украина погасила еврооблигации под гарантии США на сумму один миллиард долларов США.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на комментарий пресс-службы Министерства финансов Украины.

«Вчера Министерство финансов Украины погасило третий и последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США.

Общая сумма платежа составила более 1 млрд долл., В том числе 1 миллиард долларов США погашения еврооблигаций и 7,355 млн долларов США процентных платежей», — указали в ведомстве.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 миллиардов далларов осуществили в 2016 году с процентной ставкой 1,471 % в год.

Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014—2016 годах по ставке менее 2 % годовых. Первый из них Украина погасила в мае 2019 года, а второй — в мае 2020 года.

«Мы благодарны нашим партнерам за существенную поддержку государственного бюджета и содействие проведению реформ в Украине. Сейчас все еврооблигации, выпущенные Украиной под гарантию США в течение 2014—2016 годов, погашены в полном объеме.

Мы надеемся на дальнейшее продолжение бюджетной поддержки со стороны правительства США в будущем не только для успешного преодоления последствий коронавирусной инфекции, но и для поддержки реформ и восстановления устойчивого экономического роста», — отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Раньше мы уже писали, что международные резервы Украины в июне выросли на 2%. По состоянию на 1 июля 2021 года размер резервов составил 28,4 млрд долларов в эквиваленте.

Они выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства.

В общем, динамику резервов в течение июня определяли операции по управлению государственным долгом.

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