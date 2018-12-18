Украина погрязла в долгах, в 2019 году придется отдать все: «валютное дно» — politeka.net

Украина должна будет отдать весь свой золотовалютный резерв, чтобы расплатиться с внешними долгами

Как свидетельствует отчет Нацбанка за декабрь «О финансовой стабильности», в 2019-2020 годах стране нужно будет выплатить $17 миллиардов по валютным долгам.

Такая сума является для Украины абсолютно непостижимой, ведь она покрывает почти весь золотовалютный резерв страны на текущий момент.

Так, на 1 декабря 2018 года «запасы» составили $17,7 млрд.

График выплаты долгов считают напряженным, но все же управляемым. Способствовать этому сможет последующее сотрудничество Украины и МВФ.

Так, в ближайшие две недели ожидается новый транш $3,9 млрд. по программе stand by.

Валютные поступления от Международного валютного фонда частично решают долговую проблему и открывают доступ еще к ряду долговых источников. Однако не покрывают всю сумму выплат.

Чтобы справиться с выплатами, Украина также будет выходить на внешние рынки заимствований, как бы невыгодно это не было.

«Стоимость новых рыночных заимствований высока. Ситуация на мировых рынках долгового капитала неблагоприятна, к тому же, положение Украины затрудняют двойные выборы в следующем году. Как показали размещения еврооблигаций Украины в октябре и отложенные размещения корпоративных еврооблигаций «Нафтогаза» в ноябре, инвесторы уже сейчас требуют значительную премию за риск. Хотя она может существенно уменьшиться, если восстановится сотрудничество с МФО, стоимость заимствований будет оставаться высокой», — говорится в отчете НБУ.

Также отмечается, что в госбюджете на 2019 год запланировано рефинансирование внутренних обязательств на 134%, а внешних — на 118%.

«21% внутренних заимствований будет иметь срок до 12 месяцев, а среди внешних краткосрочного долга не будет. Но ситуация на рынке свидетельствует о том, что привлекать средства надолго будет сложно», — отмечается в отчете.

Другая трудность для Украины в 2019 году – долги госбанков, которым нужно будет выплатить по еврооблигациям порядка $1,1 млрд.

А поскольку они крупнейшие покупатели внутреннего государственного долга, спрос на гособлигации может претерпеть существенные изменения.

Напомним, новый кредит для Украины окутан тайной.

Как сообщала Politeka, мировой кризис съест Украину, экономика под угрозой.

Также Politeka писала, что Украина получит миллиарды долларов перед новым годом.

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