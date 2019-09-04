Украина поднялась в рейтинге по привлекательности для туристов. , Экономика

В рейтинге Всемирного экономического форума, Украина заняла 78 место

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, заняв 78 место.

Согласно докладу Всемирного экономического форума, Украина показала самый быстрый темп роста в субрегионе. «В частности по мере стабилизации и восстановления страны, Украина резко улучшила свою деловую среду (с 124 до 103 места), безопасность (с 127 места до 107-го) международную открытость (с 78 по 55-е) и инфраструктуру (с 79 до 73)», — говорится в документе.

Согласно докладу, Украина получила 3,7 балла из 7.

Рейтинг возглавила Испания, получив 5,5 балла. Далее расположились Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4) и США (5,3).

Самыми сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019) рассчитывается на основе 15 факторов, среди которых в частности бизнес-среда, безопасность, цены и инфраструктура. Рейтинг публикуется один раз в два года. Он охватывает 140 стран.

По данным Минэкономразвития, за первое полугодие 2019-го в Украину приехало 5,9 млн иностранных туристов.





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