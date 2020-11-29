Украина поднялась на новый уровень владения английским языком. Мировой рейтинг

Украина в 2020 году поднялась с 49-го места в мировом рейтинге владения английским языком на 44-е место из 100 возможных, говорится в Индексе EF EPI.

Чего достигла Украины

Украина перешла из группы стран с низким уровнем в группу со средним уровнем владения английским языком.

Сейчас примерно 63% взрослых украинцев владеют английским (женщины — 63%, мужчины — 63,13%).

В мире этот показатель составляет 62%, в Европе — 69%.

Кроме Украины, в группу среднего уровня в Европе попали Италия (30-е место), Испания (34-е), Беларусь (40-е), Россия (41-е), Грузия (47-е). Всего в группе 7 европейских стран.

В то же время Польша, Венгрия, Румыния, Словакия находятся в группе высокого уровня.

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Тренды во владении английским

Знание английского языка окупается. Выявлена устойчивая положительная корреляция между уровнем владения английским языком и рядом показателей, касающихся людей, экономики и развития, включая скорректированный чистый национальный доход на душу населения.

Языковые барьеры. Сегодня компании характеризуются высоким уровнем сотрудничества, горизонтальными, неиерархическимі структурами и используют специализированные инструменты для организации внутреннего взаимодействия. Эти инновации направлены на то, чтобы сделать компании более гибкими, новаторскими и справедливыми к своим сотрудникам. Но данные рейтинга демонстрируют, что некоторые подразделения организаций не вовлечены в эти преобразования. Люди, занимающие производственные и офисные должности, а также средний технический персонал, в среднем имеет гораздо более низкий уровень знания английского языка, чем их коллеги. Этот разрыв не позволяет им стать полезными членами многонациональных команд и ограничивает их карьерные перспективы.

Карьерные ожидания. Менеджеры говорят на английском лучше, чем руководители и рядовые сотрудники во всех регионах, за исключением Азии. Этот разрыв в языковых навыках особенно велик в Европе, где средний уровень владения английским языком среди взрослого населения выше. Такой результат свидетельствует о том, что в европейских компаниях могут быть установлены своего рода негласные языковые барьеры, которые не дают сотрудникам перейти с младших должностей на менеджерские, если они не говорят по-английски.

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Что означают уровни владения языком

В отчете Индекс EF EPI все страны распределены по пяти категориям в зависимости от уровня владения английским — от очень высокого до очень низкого. Интересны основные три.

Высокий уровень владения предполагает свободное чтение текстов продвинутого уровня, понимание речи в телевизионных программах, чтение газет.

Под средним уровнем понимается ведение переговоров, написание рабочих электронных писем на знакомые темы, понимание текстов песен.

Низкий уровень — ориентирование в англоязычных странах в качестве туриста, поддержание беседы с коллегами, понимание несложных электронных писем от коллег.

Об Индексе EF EPI 2020

Индекс EF EPI 2020 основан на результатах тестирования более 2,2 млн человек по всему миру, которым предлагался стандартный тест по английскому языку EF (EF SET) или один из квалификационных тестов по английскому языку 2019 года.

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