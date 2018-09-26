Украина поднялась на 15 позиций в Рейтинге экономических свобод

Фото: Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report (Fraser Institute)

Эксперты пока не могут назвать экономику Украины свободной

Украина поднялась на 15 позиций, заняв 134-е место в ежегодном Рейтинге экономических свобод, Об этом говорится в обзоре «Экономическая свобода в мире» на сайте составителя рейтинга Fraser Institute.

Рейтинг 2018 года возглавляют такие страны, ка Гонконг и Сингапур, которые находятся на первом и втором местах. В десятку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада.

Украина находится в группе экономически несвободных стран рядом с таким государствами, как Пакистан, Бенин, Мавритания и Гвинея.

Рейтинг составлен на основе данных 2016 года.

Напомним, что данным консенсус-прогноза по сентябрь 2018 года, валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырастет на 3,1% по итогам 2018 года, на 3% в 2019 году, на 3,1% в 2020 году и на 3,9% в 2021 году. Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% — в 2019 году, 6% — в 2020 году и 5% — в 2021 году.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост мирового ВВП в 2018 году на 3,3% и на 3,1% в 2019 году.

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