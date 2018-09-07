Украина первая почувствует на себе замедление мировой экономики — мнение

Исполнительный директор The Bleyzer Foundation Олег Устенко на III международной конференции Grain Ukraine 2018

Источник фото: Latifundist.com

Украина является экспортоориентированной страной, 50% в структуре ВВП страны занимает экспорт. А в самом экспорте 60% занимает зерно. Но когда начинается мировой кризис, то в первую очередь он затрагивает страны именно с сырьевой экономикой.

Об этом заявил исполнительный директор The Bleyzer Foundation Олег Устенко на III международной конференции Grain Ukraine 2018, которая проходит в Одессе.





«Если идет замедление в развитии мировой экономики, снижается спрос на сырье, и ценовая динамика идет вниз. Это сильно бьет по уровню либо роста, либо по уровню падения вот этих экономик, которые специализируются на сырьевых товарах», — объясняет Олег Устенко.





Он отметил, что в случае мирового кризиса в 2019 г. он сперва отразится на рынке металлов. Но это не означает, что динамика цен на зерно, на сельскохозяйственную продукцию будет настолько же проседающей.

По мнению Олега Устенко, в Украине есть целый ряд факторов, которые в перспективе позитивно отразятся на экономике страны.





«Один из факторов фактор, который сейчас является негативным, но в перспективе будет работать с плюсом — у нас есть колоссальный уровень неэффективности. Даже незначительное вложение в украинскую экономику будет давать мультипликационный эффект настолько большой, который вы не получите ни в каких других странах», — говорит эксперт.





Напомним, что по мнению генерального менеджера региона Дунай/Украина компании Cargill Василе Варварой, для Украины очень важно создать хорошую зерновую логистику, улучшать цепочки поставок зерна с полей в порты. Неэффективная логистика является причиной того, что Украина проигрывает в конкурентной борьбе в Черноморском регионе.

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