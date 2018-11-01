Украина перекрыла небо возле Крыма для проведения стрельб

Украина перекрыла часть воздушного пространства к западу от оккупированного Крыма из-за проведения ракетных стрельб в период с 1 по 4 ноября

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

«В Черном море Украина перекрывает воздушный район площадью 100 км на 450 км к западу от оккупированного Крыма. Информирование было осуществлено через систему NOTAM в соответствии с чем в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отметим, какие именно пуски будут осуществляться, пока не известно. Однако 30 октября на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области происходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, что были возвращены на вооружение Воздушных сил ВСУ.

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