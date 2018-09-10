Украина перебрасывает в Азовское море артиллерийские катера (ФОТО)

Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море

Так, автотрейлер малого бронированного артиллерийского катера ВМС был замечен в Бердянске, информирует «ДС» со ссылкой на «Украинский военный портал».

На страницах в соцсетях жителей Бердянске также появилось фото малого бронированного артиллерийского катера, который разгружают в порту.

Бронированные единицы поступят в акваторию Азовского моря, прежде оснащенную лишь катерами пограничной охраны, в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Как сообщала «ДС», ранее что Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры.

Предполагается, что до конца 2018 года произойдет создание полноценной военно-морской базы на основе катерного дивизиона. В частности, планируется обеспечить подразделения береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Параллельно правительство будет работать над принятием Морской доктрины Украины и усовершенствованием нормативно-правой базы защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

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