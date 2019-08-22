Украина отстает в экономическом развитии — экономист

Будем откровенны, радикальная смена власти в 2019 году кардинально не отобразится на подходах к формированию бюджетной резолюции-2020. А это значит, что экономическая политика как минимум до середины следующего года не изменится. А вначале весны, как только рассеется дым популизма и спекуляций на тему, кому важна государственная поддержка, а кому нужно увеличить налоговые обязательства, мы увидим привычную картинку развития экономики Украины.

Почему картинку? Потому что «стратегией развития национальной экономики» это назвать сложно.

Потому что Украина – самая отсталая страна в экономическом развитии на всём постсоциалистическом пространстве. Да-да, не Таджикистан и не Киргизия, а Украина – единственная страна, которая за 28 лет независимости даже близко не приблизила валовый внутренний продукт к показателю 1990 года. Конечно, многие будут апеллировать, что военные действия, оккупант, аннексия, но даже если мы вернёмся на 5 лет назад и сопоставим 2013 год с 1990-ым, результат особо не изменится (табл.1).

Табл. 1

Динамика валового внутреннего продукта постсоциалистических стран

(по методологии Всемирного банка в ценах, пересчитанных в долларах США согласно официальных курсов национальных валют в 2010 году)

Динамика валового внутреннего продукта постсоциалистических стран

* для таких стран за базу при расчете показателя прироста ВВП использовался показатель не 1990 года, а имеющиеся данные: Эстония — 1993, Латвия — 1994, Литва и Молдова – 1995 гг.

Источник: The World Bank.

Международная статистика The World Bank – это подтверждение того, что в экономической политике Украины не заложено фундаментальных основ и принципов, придерживаясь которых будет улучшаться инвестиционный климат, а значит расти производство национального продукта.

Яркий пример для современной экономики Украины её сельское хозяйство. Выращивание зерна на экспорт – это явно не о развитии нашей экономики. А вот государственные программы поддержки бизнеса по инвестициям в переработку зерна или госпрограммы развития животноводства – это высокая добавленная стоимость внутри страны, официальные рабочие места, продукты питания. И безусловно это ускорение динамики прироста украинского ВВП.

Другая история – это IT-индустрия, потенциал которой до сих пор никто не оценил, а значит не придумал такой формат работы для отечественных айтишников, чтобы и волки были сыты (наполнялся госбюджет налогами от IT-индустрии), и овцы целы (как на счёт замахнуться на силиконовую долину в Украине: свободные экономические зоны для разработки новых инновационных продуктов).

Но для этого нужны сбалансированные программы государственной поддержки, дерегуляции бизнеса, надёжные финансовые посредники. Это должна быть всеобщая государственная стратегия с определением ключевых отраслей экономики, которые вскоре увеличат добавленную стоимость.

Средний политический цикл в Украине – это 4-5 лет, поэтому стратегии строятся, к сожалению, не вокруг экономики. Основная их цель – сохранить политическую власть через повышение социальных стандартов, зачастую в ущерб экономическим интересам. А основным бенефициаром социальных выплат (пенсий, субсидий, материальной помощи и т.д.) является ключевой избиратель (это минимум треть голосов на выборах в 2019 году).

Очень показательно, что предыдущая власть дважды потерпела фиаско в 2019 году прежде всего потому, что в последние годы более быстрыми темпами росла стоимость удовлетворения физиологических потребностей украинцев согласно пирамиды Маслоу, тогда как уровень доходов ключевых избирателей рос заметно меньшими темпами (рис. 1). Множество нареканий было на пенсионную реформу.

Рис. 1. Индекс борща. По индексу этого блюда в Украине принято отслеживать динамику роста цен на продукты питания.

Сформировав КабМин, новой власти нужно разработать именно экономическую стратегию развития экономики Украины на последующие 5-7 лет. Ключевой задачей этого документа является сбалансирование интересов всех субъектов национальной экономики:

Прежде всего украинского потребителя! Стимулирование совокупного спроса – это развитие всей украинской экономики: как торговли, так и формирование инвестиционного ресурса прежде всего для малого и среднего бизнеса.

Украинский бизнес не платит налоги, потому что есть механизмы оптимизировать налогообложение малому и среднему предпринимателю (конечно же через ФОПы), а большой бизнес давно имеет возможности содержать материнскую компанию за рубежом, максимально избегая зарегулированного и непостоянного украинского законодательства.

Государственный институт. Чиновников много, но мало кто способен адекватно проанализировать ситуацию и предложить решение. Потому что мало платят. Хороший специалист не пойдёт в Минэкономики или МинФин изучать место украинского предпринимателя на кривой Лаффера; разрабатывать и внедрять государственные экономические программы развития.

Главное помнить, что при эффективной экономике формируется больший финансовый ресурс, который государство (читай, власть) может безболезненно для экономики и максимально выгодно для себя перераспределить на повышение социальных стандартов.

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