Украина отомстит России за Азов: появились детали санкционного удара — Обозреватель

Администрация президента Украины затребовала списки российских юридических и физических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции.

«Надеюсь, президент меня поддержит (в предложении инициировать введение ограничительных мер. – Ред.). Во всяком случае, сейчас мне сообщили о том, что Администрация президента затребовала все списки, детали», – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершатся решением Совета национальной безопасности и обороны.

Генпрокурор отметил, что введение военного положения требует переосмысление того, что происходит с российским бизнесом в Украине.

«Больше месяца мы собирали информацию, какой он, каков массив этого бизнеса. Могу вам сказать, что это 4 тома высотой где-то в 40 см, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц, то есть это огромный массив юридических и физических лиц резидентов Российской Федерации, которые ведут бизнес в Украине», – сообщил Луценко.

По его словам, часть этого бизнеса ведется в очень важных отраслях экономики. Генпрокурор подчеркнул, что необходимо серьезно проанализировать каждую из стратегических отраслей, но решение по санкциям должно быть принято.

«Дальше мириться с тем, что граждане или фирмы страны-агрессора зарабатывают в Украине, я считаю неприемлемым. Это моя гражданская позиция, и я ее направил в порядке, установленном законом», – резюмировал Луценко.

Напомним, накануне генпрокурор выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.





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