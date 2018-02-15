Украина осталась в ТОП-10 "несчастных стран", – Bloomberg

В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте

Depo.Деньги

Сегодня 16:22

ФОТО: depo.ua

При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы для 66 стран, показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились, передает Depo.ua.

Так, в 2017 году наша страна была на 5 месте в списке самых несчастных стран с индексом 23,8, то в текущем году ее индекс повысился до 17,8.

Первое место за Венесуэлой, причем четвертый год подряд, ее показатели снизились еще втрое.

А статус «наименее несчастной» экономики снова получил Таиланд. Сингапур – на втором месте.

По прогнозу Bloomberg, рост цен в этом году будет более серьезной угрозой глобальной экономике, чем безработица.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: в соответствии с медианным прогнозом опрошенных агентством экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, которые стали лучшими с 2011 года.

Справка. Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей. Однако, с другой стороны, устойчивые низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может усложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

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