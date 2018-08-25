Украина одолжила на внешнем рынке $725 млн

Министерство финансов осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на $725 млн со сроком погашения в 2019 году.

Краткосрочные облигации внешних государственных займов были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран, сообщает Минфин.

– Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств, – говорится в сообщении.

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Минфин продолжает реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

Напомним, приезд миссии МВФ в Киев запланирован с 6 по 19 сентября 2018 года.

Фото: Pixabay

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