Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии

Консул Венгрии в городе Берегово (Закарпатская область) объявлен персоной нон грата

Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии Эрно Кешкеню. Фото: ZakNEWS

Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня пресс-службой МИД Украины, информирует «ДС».

По данным МИД, об этом уже сообщили сегодня послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — заявили в МИДе.

В министерстве также подчеркнули, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призвали к этому же венгерских партнеров.

Как писала «ДС», 19 сентября в СМИ появилась информация о том, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. На обнародованном на Youtube видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

27 сентября глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН сообщил, что Украина вышлет венгерского консула в ближайшее время, если Венгрия сама не сделает этого. Позже Служба безопасности Украины начала расследование выдачи венгерских паспортов в Закарпатской области.

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