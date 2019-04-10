Украина обсудит вопрос госдолга с МВФ и Всемирным Банком — Новости 1Fin.Biz — 1Fin.Biz — финансовый портал

Министр финансов Украины О.Маркарова рассказала о том, что украинское правительство намерено обговорить вопрос относительно государственного долга страны с МВФ и Всемирным Банком. Обсуждение этого вопроса должно состояться в рамках встреч,…

Министр финансов Украины О.Маркарова рассказала о том, что украинское правительство намерено обговорить вопрос относительно государственного долга страны с МВФ и Всемирным Банком. Обсуждение этого вопроса должно состояться в рамках встреч, которые будете проходить в американском Вашингтоне, сообщает 1Fin.Biz.

«Во время ближайших встреч с Международным валютным фондом и Всемирным банком наши делегаты будут обсуждать вопрос о государственном долге Украины», — заявила Оксана Маркарова.

При этом министр финансов отметила, что вопрос долга будет проходить в фокусе дискуссий, назначенных с МВФ и ВБ вплоть до 18 апреля этого года.

Напомним, что ранее представители Министерста финансов Украины отправились в США (а точнее в Вашингтон) на встречу с МВФ и ВБ. На ближайшую неделю у украинской стороны назначен ряд встреч.

Напомним, что в ближайшие несколько лет украинское правительство намерено значительно снизить уровень госдолга Украины – с 50,5% ВВП до 41,4% от ВВП страны. И все это всего за 3 года.





Источник