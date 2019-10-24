Украина обеспокоена подрывом эффективности органов Совета Европы — Разумков — новости политики

Спикер Рады объяснил, почему украинская делегация отказалась от участия в сессии ПАСЕ.

Разумков прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Совете Европы после возвращения России в ПАСЕ / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что сейчас Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы.

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Как отмечается в сообщении на сайте парламента, об этом Разумков сказал во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы.

Он призвал участников конференции способствовать возвращению к базовым принципам и идеям, заложенным основателями Совета Европы, а именно — соблюдению высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства права.

Спикер ВР подчеркнул, что сейчас Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы, ведь двойные стандарты в процессе принятия решений ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации.

«Наша последовательность и принципиальность должна быть незыблемой, если мы действительно стремимся к утверждению международного права как ценности. И единственным залогом свободного и демократического развития является готовность обеспечить не на словах, а на деле соблюдение прав человека, верховенства права и демократических свобод», — подчеркнул он.

Председатель Верховной Рады также обратил внимание участников конференции на то, что организация «слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах». Однако Украина, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы.

«Вполне мотивированным является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ Постоянной делегации Верховной Рады Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую Ассамблею. Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях», — подчеркнул Разумков.

Отмечается, что в завершение выступления он выразил позицию, что фундаментом развития Европы на следующие 70 лет должна стать концепция демократической безопасности на основе принципов Европейской хартии прав человека. «Без демократических принципов не может быть стабильной Европы. Убежден, что восстановление уважения к таким ценностям должно стать сквозной темой дальнейших дебатов в этих стенах», — подчеркнул председатель Верховной Рады.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи за аннексию Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России много членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

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