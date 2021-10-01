Украина не выпускает приднестровский автотранспорт — Тирасполь: EADaily

Украина не позволяет зарегистрированному в Приднествоье автотранспорту вернуться в регион. Об этом заявил сегодня, 1 октября, начальник главного внешнеполитического управления МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.

Дипломат уточнил, что около 10 автомобилей с приднестровскими номерами застряли сегодня на пункте пропуска «Кучурган — Первомайск», их владельцы следовали в Приднестровье транзитом через Украину.

«Украина, как известно, разрешила транзит автомашин с приднестровскими номерами через свою территорию до 1 октября. Люди вовремя въехали на Украину и пытались выехать в Приднестровье», — отметил Паламарчук.

По его словам, зафиксированы случаи, когда 30 сентября граждане приехали к приднестровско-украинской границе в 23:00, то есть полностью уложились в срок, но украинские пограничники их все равно не пропустили. На данный момент 2 автомобилям удалось «прорваться» в Приднестровье, остальные пока остаются на границе.

«Мы связались с посольством Украины, с ОБСЕ, но дипломаты говорят — обращайтесь к ДПСУ (Государственная пограничная служба Украины) и пытайтесь договариваться», — заключил Дмитрий Паламарчук.

Напомним, согласно приказу кабинета министров Украины с 1 сентября на территорию этой страны будут допускаться только автомобили с нейтральными номерами и другие транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Молдавия на международные перевозки. Позже Киев временно (до 1 октября) разрешил проезд через свою территорию автомобилям с приднестровской регистрацией, чтобы находящееся за рубежом транспортные средства смогли вернуться домой.

В Тирасполе обвинили Кишинев в организации транспортной блокады Приднестровья, которому содействуют украинские власти. Для участия в международном движении приднестровские автовладельцы могут получить так называемые нейтральные номерные знаки, выдаваемые уполномоченным органом Молдавии. Всего в Приднестровье с 2018 года действует 2 Пункта регистрации транспортных средств (ПРТС в Тирасполе и Рыбнице), а количество машин — более 100 тыс., не считая коммерческого и грузопассажирского транспорта, на который положение о «нейтральных номерах» не распространяется.

Как сообщало EADaily , нейтральные номерные знаки приднестровцам получить сейчас почти нереально из-за перегрузки ПРТС. Этой возможностью смогли воспользоваться около 5% водителей, при таких темпах потребуется еще 7−8 лет. Проблема не решается по вине молдавской стороны. Тирасполь неоднократно предлагал различные варианты оптимизации процесса, но Кишинев немотивированно их отклонял, тем самым продолжая практику ограничения граждан региона в свободе передвижения. Политические представители Молдавии отказываются совместно с приднестровскими коллегами обратиться к Киеву с просьбой отложить действие введенного запрета, при этом соглашаясь, что механизм применения нейтральных номеров несовершенен.

Ранее молдавские власти называли своей заботой решение возникшей проблемы. Об этом говорил председатель парламента, лидер правящей в РМ президентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

«Мы руководствуемся прежде всего интересами наших граждан на левом берегу Днестра. Ведь страдают простые люди, а не так называемая тираспольская администрация, которой не нужно переходить украинскую границу, потому что там их никто не ждет», — утверждал спикер.