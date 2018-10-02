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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Экономика Украины 02 Окт 2018
Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет
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