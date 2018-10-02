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Западные СМИ шокированы: снайперов в Киеве нанимал не Янукович, а оппозиция
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Авианосец ВМС США «Джордж Буш» вышел на связь с Украиной
05.03.2014,
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«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков
09.04.2014,
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Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
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Ставицкий: В конце лета может быть подписано соглашение с Chevron
13.06.2013,
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет
02.10.2018,
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2 октября. Главное за минуту: россияне ждут доллар по 72 рубля, «ФК Открытие» выкупит за 5 млрд рублей свой бренд
02.10.2018,
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Экс-охранник Януковича оперативно захотел поговорить о Чепиге-«Боширове»
02.10.2018,
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02.10.2018,
Нет комментариев
Глобальный кризис не «за горами». Выдержит ли экономика Украины?
02.10.2018,
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет
Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет
Экономика Украины
02 Окт 2018
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет Взгляд
Украине нужно потратить треть бюджета на долги — Гройсман Liga.net
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Украины и мира. Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
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