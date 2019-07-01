Украина настраивается на новый курс доллара

После трехдневных выходных доллар начал дорожать. 1 июля межбанковские торги открылись с роста его курса на 4 копейки — в рамках 26,18-26,22 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Торговля идет волнами, в зависимости от появления спроса и предложения.

«К 10:40 котировки оказались на уровне 26,2250-26,2450 грн./$», — уточнил Гриненко.

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Нацбанк на торгах не появлялся, и доллар не покупал. До конца непонятно, придется ли ему сегодня выходить на межбанк. Окончательный тренд не сформировался.

На наличном рынке наблюдается ровная ситуация. Средний курс продажи доллара людям остался на уровне 26,20-26,30 грн./$. Минимальная цена оказалась на 26,14 грн./$, а максимальная — на 26,59 грн./$. Выкуп валюты у населения производится в рамках 25,90-26,13 грн./$.

Наличный курс валют на утро 1 июля:

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Курс валют на черном рынке на утро 1 июля:

27 июня безналичный курс доллара приподнялся на 1,5 копейки, и зафиксировался в рамках 26,16-26,18 грн./$.

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