Украина нашла замену россиянам в строительстве завода ядерного топлива Новости Власть Весь мир на Depo.ua. Новости Власть на Depo.ua — Depo.ua

Украина планирует осенью 2019-го года объявить конкурс на строительство и финансирование завода по фабрикации ядерного топлива на базе Южно-Украинской АЭС

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время организованного Институтом им. Адама Смита Международного энергетического форума в Киеве, передает Depo.ua.

«Буквально через полгода будем объявлять конкурс на строительство завода», — сказал он.

По его словам, технологии предоставит компания Westinghouse, которая также готова софинансировать данный проект. Если американская компания выступит только как поставщик технологий, то, по мнению министра, финансирование может обеспечить «НАЭК «Эенргоатом».

По расчетам министра, стоимость строительства завода, способного производить топливные порошки и таблетки, составит около 400 млн долларов, в случае упрощенной модели предоставления комплектующих — 120-130 млн долларов.

Напомним, в 2018 году Украина импортировала из Росии (компания «ТВЕЛ») ядерне паливо на сумму 374,6 млн долларов.

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