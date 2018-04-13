Украина на следующей неделе продлит санкции против РФ, — Турчинов

Секретарь СНБО выразил благодарность США и Европе за введение санкций против России

Украина на следующей неделе продлит санкции против РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на ХІ форуме по безопасности.

«Хочу вас сразу проинформировать, что по поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня против РФ, и продублированы санкции, которые приняли США и другие европейские страны», — отметил Турчинов.

Секретарь СНБО выразил благодарность европейским партнерам и США за введение санкций против России.

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«Мы благодарны нашим партнерам за обеспокоенность, которую они выражают относительно российской агрессии в Украине. Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России, и особенно очень важны последние санкции, которые принял президент Трамп, США, которые достаточно существенны и болезненны для РФ», — добавил Турчинов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина введет санкции в отношении ряда российских олигархов.

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6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый «Кремлевский доклад». Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долл. В частности, новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке оказались председатель российского «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава «Роскомнадзора» Александр Жаров.

Позже сообщалось, что под давлением санкций дешевеет рубль, а иностранные валюты достигают своего максимума. Отмечается, что богатейшие россияне из-за санкций в целом потеряли около 16 млрд долларов.





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