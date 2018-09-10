Украина на четверть сократила импорт газа из Европы

В период с января по август Украина сократила импорт газа из стран Европы на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба АТ «Укргазтранс», передает «ДС».

«С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, которое было создано за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала сезона отбора», — рассказали в Укртрансгазе.

В период с января по август 2018 года поступления природного газа из стран ЕС составляло 6,9 млрд кубометров, что на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии (4,3 млрд кубометров), а также Венгрии (2,1 млрд кубометров) и Польши (500 млн кубометров).

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» поднял цены на газ для промышленности.

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