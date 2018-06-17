Украина на 31% нарастила импорт российских товаров

Ввоз российских товаров на Украину за первые четыре месяца 2018 года достиг $2,6 млрд. Экспорт украинских товаров при этом сократился на 6%

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Украина на 31% нарастила импорт товаров из России, свидетельствуют данные из отчета Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе—апреле 2018 года экспорт товаров с Украины в Россию сократился на 6,4% и составил $1,2 млрд (7,7% от общего экспорта). В то же время импорт товаров из России вырос на 31%, до $2,6 млрд, что составляет 15,2% ввозимых на Украину товаров.

В целом за указанный период 2018 года украинский экспорт составил $15,5 млрд (рост на 12,8%). Ввоз товаров на Украину оценивается в $16,879 млрд (рост на 15,1%). Отрицательное сальдо соответственно — около $1,4 млрд (в январе—апреле прошлого года отрицательное сальдо составляло $968 млн).

В прошлом году импорт товаров на Украину вырос на 21% и составил $49 млрд. При этом в 2017 году импорт товаров из России рос быстрее, чем импорт из Евросоюза (+40% против +23%), сообщал ранее Нацбанк Украины. В регуляторе рост импорта из России объясняли поставками угля, нефтепродуктов и удобрений.

В итоге за 2017 год объем импорта из России составил $7,1 млрд, а экспорт украинских товаров в Россию — $3,3 млрд. Украинский экспорт в Европу — $14,4 млрд, импорт на Украину — $20 млрд.

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