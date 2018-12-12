Украина может подняться на добыче собственного газа: назван решающий момент — politeka.net

Сейчас, когда мировая экономика находится в переходном периоде от старой системы к новой, Украине главное не застрять на периферии

О том, что нужно сделать Украине, чтобы не отстать от других мировых экономик, эксперт Украинского института будущего Илья Куса рассказал «Хвыле».

К примеру, из-за проблем в Евросоюзе, многие украинские заробитчане могут остаться без работы и вернуться в Украину.

По словам Кусы, вопрос будет только в том, насколько громадной окажется проблема и сможет ли Украина провести правильные реформы.

«Это будет очень сильный удар в любом случае, просто вопрос в масштабах. Нам надо проводить реформы и адаптироваться к этой реальности, найти свою нишу, которую Украина может занять и производить что-то. Что мы можем производить, исходя из нашего географического положения, исходя из структуры экономики, из того, что мы вообще хотим делать», — считает эксперт.

«Надо определиться вообще, что мы хотим от мира. Что нам надо от соседей, от других стран, от Индии, Китая. Что нам надо и как мы это используем, чтобы создавать какой-то конечный продукт в итоге. Что можно закупать, и что можно экспортировать», — добавил он.

По словам эксперта, Украине уже давно надо наладить добычу газа, а не просто сидеть на тех запасах, которые остались.

«То есть исходя не из того, что у нас есть, что у нас осталось. Например, этот газ, мы будем продолжать сидеть на этом газе, он будет где-то законсервирован, до каких-то лучших времен. Наоборот, лучше уже взять свой газ и добывать и мы избавимся уже от одной проблемы головной по поводу газа и по поводу газовых проблем, которые нарастают в мире», — рассказал Куса.

«Нужно найти свою нишу и ее развивать, нужно проводить нормальные структурные реформы», — подытожил он.

Напомним, украинские заробитчане продолжают работать на агрессора, переводят миллиарды долларов.

Как сообщала Politeka, названы профессии, за которые в Украине стали платить больше.

Также Politeka писала, что деньги украинцев оказались под угрозой.

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