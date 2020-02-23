Украина – Китай: горизонты для инвестиций

Экономика Китая развивается стремительными темпами, а мировые эксперты ожидают, что уже к 2032 году Китай обгонит США по уровню ВВП на душу населения. Все это только повышает интерес украинского бизнеса к сотрудничеству с китайскими инвесторами. Более того, вот уже несколько лет Китай является нетто экспортёром капитала, так как объём инвестиций за рубеж превышает прямые иностранные инвестиции в КНР.

Вложения в иностранный бизнес дают возможность Китаю укрепить собственную экономику, а также усилить влияние в других странах. С одной стороны, китайская стратегия развития Going Global – поощряет инвестиции на зарубежных рынках, поэтому компании активно расширяют свое присутствие и изучают возможности инвестирования в ряд секторов. Но, с другой стороны, китайские власти уже обеспокоены оттоком капитала из страны и начинают ужесточать контроль за инвестиционными потоками, что приводит к сокращению общих объёмов инвестиций из страны. Потенциальные инвесторы начали более осторожно подходить к выбору стран/объектов для финансирования, тщательно взвешивая экономические и геополитические риски.

Статистика инвестиций Китая разделяет инвестиционные потоки на финансовые инвестиции, инвестиции в строительство, а также инвестиции, которые потерпели неудачу после заключения коммерческого соглашения (проблемные инвестиции).

За период с 2005 по 2019 гг., согласно данным CGIT Китай инвестировал в более чем 1600 инвестиционных проектов других стран 1,2 триллиона долларов, из них в экономику Украину около 1 %, что составляет $9 млрд.

Инвестиции из Китая в экономику других стран в 2005-2019 гг.

Период

CGIT ($ Billion)

MOFCOM Headline ($ Billion)

CGIT Growth (Percentage)

MOFCOM Growth (Percentage)

2005

10,2

12,3

н.д.

н.д.

2006

20,3

21,2

+99

+72

2007

30,1

26,5

+48

+25

2008

56,3

55,9

+87

+111

2009

56,1

56,5

-1

+1

2010

66,0

68,8

+18

+22

2011

70,3

74,7

+7

+9

2012

78,5

87,8

+12

+18

2013

80,8

107,8

+3

+23

2014

102,5

123,1

+27

+14

2015

117,9

145,7

+15

+18

2016

158,2

198,2

+34

+36

2017

175,6

158,3

+11

-20

2018

115,2

143,0

-34

-10

2019

68,4

124.3

-41

-4

ВСЕГО

1 206,4

1 398,9

n/a

n/a

* Источник: The China Global Investment Tracker, China’s Ministry of Commerce (MOFCOM)

Инвестиции из Китая в экономику других стран по секторам экономики в 2005-2019 гг.

Сектор экономики

Инвестциии, $ млрд

Строительство, $ млрд

Проблемные инвестиции, $ млрд

Энергетика

392,1

335,4

139,6

Металлургия

147,5

35,9

70,1

Транспорт

129,9

249,9

53,2

Недвижимость

102,3

90,7

21,0

Агросектор

83,5

16,5

12,4

Финансовая деятельность

80,8

N/A

41,4

Технологии

61,2

16,6

28,6

Развлечения и рекреация

43,7

2,7

6,8

Туризм

42,8

8,7

7,5

Логистика

34,6

5,3

1,8

Здравоохранение

22,4

3,4

0,5

Химическая промышленность

12,6

20,8

2,0

Другие

52,1

43,6

5,9

Всего

1 206,4

829,2

390,7

* Источник: The China Global Investment Tracker

Перспективы и потенциал экспорта капитала из Китая

В течение нескольких лет, прямые инвестиции, которые направлял Китай в экономику США – неуклонно росли, и достигли рекордной цифры 46 млрд долларов в 2016 году, обеспечивая более 140 000 рабочих мест американцам, но уже к концу 2018 года — инвестирование сократилось почти в 10 раз. На фоне нескольких лет торговой войны между Китаем и США, у китайских инвесторов вполне может появиться потребность искать новые площадки для сотрудничества.

В конце 2019 года Дональд Трамп согласился на подписание торгового соглашения, которое должно положить конец противостоянию крупнейших экономик-гигантов и определить правила торговых взаимоотношений с КНР. Многие журналисты уже назвали данный договор «капитуляцией Китая», так как китайская сторона согласилась изменить свое торговое сальдо в пользу США на сотни миллиардов долларов, а также приняла все пошлины, введенные на их продукцию. Несмотря на подписание соглашение, проникновение китайских товаров на американские рынки до сих пор блокируется, особенно на локальном уровне.

Такое положение дел, все так же не исключает возникновение интереса у китайских инвесторов к поиску новых рынков и инвестиционных возможностей.

Украина привлекает Китай в первую очередь близостью к европейским рынкам, возможностью непосредственно развернуть сборку/производство товаров на большом количестве заводов, которые находятся на территории нашей страны.

Среди основных сфер деятельности, которые вызывают интерес у китайских инвесторов в Украине: возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, агросектор, строительство.

Успешные крупные сделки инвестирования китайских инвесторов в украинскую экономику

Год

Инвестор

Cумма инвестиций

Украинская сторона сделки

Сектор

Объект инвестирования

Статус инвестиций

2019

China Energy Engineering

$150 млн.

Энергетика

Китайская компания должна открыть мусоросжигательную станцию под Киевом

Стадия реализации

2019

Skyrizon

$100

Motor Sich

Транспорт

Китайцы приобрели предприятие «Мотор Сич»

Сделка состоялась

2019

4 неизвестные компании

$200

Chortkiv-West

Пищевая промышленость

Завод по переработке кукурузы

Стадия реализации

2019

Bohai Commodity Exchange

Н.д.

Фондовая биржа ПФС

Фондовый рынок

Китайская компания купила 49,9% акций биржи.

Сделка состоялась

2019

SkyWell

Н.д.

Производство

Компания SkyWEell планирует открыть завод по производству электроавтобусов в Украине.

Стадия реализации

2019

Power China

$115

Энергетика

Китайская компания совсметно с норвежской Scatec Solar строят СЭС в Николаевской области

Стадия реализации

2018

Sinomach

$210

DTEK

Энергетика

ДТЭК и китайская компания договорились о совместном строительстве электростанции мощностью 200 МВТ.

Стадия реализации

2018

Xinjiang Beiken Energy Engineering

$120

UkrGas

Энергетика

Угргаз заключил с китайцами договор о совместных буровых работах.

Стадия реализации

2018

China Energy Engineering

$250

Metropoliya

Энергетика

Н.д.

2018

Power Construction Corp

$340

NTB

Энергетика

Китайцы совместно с норвежской компанией планируют построить на на юге Херсонской области ветряные электростанции

Стадия реализации

2018

Dongfang Electric

$340

Donbasenergo

Энергетика

Вероятнее всего речь идет о совместной с «ДонбассЭнерго» реконструкции ТЭС в Славянске

Стадия реализации

2018

CNEEC

$500

Укргазбанк

Энергетика

Китайские инвесторы передали Укргазбанку кредит на $500 млн для строительства Днестровской ГЭС

Проект реализован

2017

Xinjiang Communications Construction

$100

Транспорт

Вероятнее всего речь идет о контракте на строительство дорог в Украине.

Проект не реализован.

2017

Fanda

$50

Агросектор

1.Овощеперерабатывающий завод

Стадия реализации

2017

China Road Brige Corporation

300

Инфраструктура

Мост в Кременчуге

Стадия реализации (шансы невысокие)

2017

Xinijang Communications Construction Group

$38,5 млн

Инфраструктура

Китайская компания выступила в роли подрядчика при ремонте дороги М12

Стадия реализации

2017

Sinohydro Corporation

$42 млн

Инфраструктура

Китайцы выступают подрядчиком при ремонте объездной дороги в Житомире

Стадия реализации

2017

Guangdong Vanvard New Electric Co

Н.д.

Bosch

Производство

Планируется создание совместного газового мероприятия

Стадия реализации

2017

Неизвестная китайская компания

Digital Future

ИТ

Китайская компания выкупила часть акций в проекте YouAppi

Сделка состоялась

2017

Bohai Commodity Exchange

82 млн грн

Украинский банк реконструкции и развития

Банковская сфера

Китайская биржа приобрела Украинский банк реконструкции и развития

Сделка состоялась

2016

China National Building Material

$180 млн

Activ Solar

Энергетика

Китайская компания выкупила у Клюевых ряд солнечных электростанций на юге Украины

Сделка состоялась

2016

Cofco Corporation

$75 млн

Агросектор

Китайская компания запустила терминал по перевалке зерновых и масленичных культур

Проект реализован

2016

Beijjing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd

Производство

Китайцы открыли в КНР совместное с «Мотор Сич» производство, кроме того, китайская компания инвестировала $100 млн в производство в Украине, могут инвестировать еще $150 млн

Стадия реализации

2015

CNBM

н.д.

Activ Solar

Альтернатиная энергетика

Солнечные электростанции

Сделка реализована

2014

Fanda

$58 млн

Агросектор

Стадия реализации

2013

Minmetals

$250 млн

Donetsksteel

Металопроизводство

Китайская компания профинансировала строительство рудника на шахте «Покровское»

Н.д.

2013

Beijjing Interoceacin Canal

$3 млн

Инфраструктура

Мегапорт в Крыму

Проект не реализован

2012

Китайский Экспортно-импортный банк

$372 млн (получено $52 млн)

Инфраструктура

Воздушный экспресс в аэропорт Борисполь

Проект не реализован

2012

Госпродкорпорация Китая CCEC

$500

Укрэксимбанк и Государственна продовольственно-зерновая корпорация Украины

Агросектор (кредит)

Китайцы выдали ГПЗУ кредит, который хранился в Укрэксимбанке

Проект не реализован

2011

Sinomach

$2370

Транспорт

Компания подписала контракт о строительстве «Воздушного экспресса» в аэропорт Борисполь

Проект не реализован

2011

Sinomach

$250

Агросектор

Подробности неизвестны

Н.д.

2011

Sinomach

$1160

Энергетика

Подробности неизвестны

Н.д

2011

Sinomach

$1500

Энергетика

Китайцы подписали контракт о строительстве газовой электростанции в Крыму

Проект не реализован

2011

Sinohydro

$1440

Энергетика

Точной информации нет. Речь может идти о достройке Каневской ГАЭС либо о строительстве ГАЭС в Крыму. Или о проекте, подробности которого не разглашаются

Проект не реализован (Каневская ГАЭС и ГАЭС в Крыму не построены)

2008

Sinoma

$210

Lafarge

Недвижимость

Китайская компания, которая занимается производством цемента, инвестировала в Lafarge-Украина (производство щебня)

Сделка состоялась

Инвестиционные возможности для китайских инвесторов в Украине

Компания InVenture готоваа предложить полное сопровождение китайских инвесторов по поиску вхождению в перспективные проекты в Украине.

Среди приоритетов, которые могут вызвать интересен можно выделить следующие:

Агрокомпании в сфере выращивания зерновых и масленичных культур

Животноводческие предприятия

Портовые терминалы, элеваторы и логистические комплексы

Предприятия в сфере агропереработки

Перспективы инвестиционного сотрудничества Украины и Китая

В июле 2019 года, китайские бизнесмены провели встречу с президентом Украины, на которой договорились о реализации ряда совместных проектов с потенциалом около 10 млрд долларов. Координировать проекты должен был Национальный инвестиционный совет. Тем не менее по сей день мы не видим существенных реальных шагов в сфере развития китайско-украинских отношений, более того наблюдаем отсутствие четкой стратегии работы в данном направлении — в КНР нет посла Украины, не назначен глава межпарламентской группы дружба и т д.

Известно, о том, что президент Украины, Владимир Зеленский планировал посетить Юго-Восточную Азию в 2020 году, не исключено, что в рамках визита будут охвачены и вопросы перспектив украинско-китайского сотрудничества.

Китайских, как и других иностранных инвесторов отталкивает негативный опыт вложения средств в украинский бизнес, невозможность вывести средства/выйти из проекта без финансовых потерь, особенности налогового законодательства, коррупция, специфика нашего мировоззрения, отсутствие государственных гарантий нехватка квалифицированных специалистов. Поэтому необходимы комплексные программы по улучшению инвестиционного климата Украины и имиджа страны в глазах иностранцев.

А украинским предпринимателям, которые хотели бы привлечь китайских инвесторов – часто не хватает знаний чтобы качественно составить предложение, нет точек входа для контакта с потенциальными инвесторами, в том числе и в связи с отсутствием государственных программ поддержки, которые могли бы им в этом помочь.

Для этого необходимо перенимать положительный опыт тех предпринимателей, у которых получилось наладить сотрудничество с китайскими инвесторами.

Также Вы можете обратиться в инвестиционную компанию InVenture, которая имеет большой опыт сотрудничества с китайскими инвесторами и поможет профессионально подготовить инвестиционное предложение для того чтобы начать диалог с китайскими инвесторами.

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