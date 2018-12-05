Украина инициирует в ПАСЕ дебаты об агрессии России на Азове — Depo.ua

Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии России в Керченском проливе

Об этом в сети Facebook написала первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Depo.ua.

«Сегодня работаю в миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Вместе с Леонидом Емцем планируем максимально использовать общение с коллегами в кулуарах и перерывах для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе. Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, немедленного освобождения военнопленных», — написала она.

По словам Геращенко, уже начался сбор подписей в поддержку данной инициативы парламентариями других стран.

Напомним, 25 ноября российские пограничные корабли совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины и захватили три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Журналист Антон Наумлюк обнародовал список 24 украинских моряков, находящихся в плену у российских оккупантов.

27 ноября оккупационный суд Симферополя арестовал 15 моряков, а 28 ноября — избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО еще девятерым украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.

В связи с актом агрессии России 26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины.

28 ноября правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины с 26 ноября.





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