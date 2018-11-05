Украина: индустриальный гигант превратился в экспортёра гастарбайтеров

Руслан Веснянко, 5 ноября 2018, 15:39 — REGNUM

По данным Евростата, разрешение проживать и работать в ЕС предоставили 662 000 граждан Украины. Бывшие жители Украины оказались активнее (удачливее?) даже возлюбленных матерью Анжелой сирийцев, которым выдали всего 223 000 «аусвайсов», «бронза» досталась вездесущим китайцам с показателем 193 000. Самое удивительное, на мой взгляд, в том, что пятое место в списке (после индийцев) занимают американцы.

Однако подобное «чемпионство» украинцев вовсе не новость для Европы — ведь они и в 2016-м занимали первую строчку: тогда официально осели на Старом континенте почти 589 000 человек. Евростат при этом уточняет, что чаще всего целью получения вида на жительство является желание работать (треть разрешений), четверть приходится на воссоединяющиеся семьи (т.е. родные едут к уже осевшим там гастарбайтерам), студенты составляют 17%, и на все остальные цели (в т.ч. политубежище) — 24%.

Массовое бегство жителей страны был вынужден признать и шеф МИД Украины Павел Климкин:

«У нас просто катастрофическая ситуация — примерно 1 миллион украинцев ежегодно уезжают из страны, и эта тенденция, к сожалению, в ближайшее время сохранится».

Он утверждает, что лишь в Польше нынче живут почти полтора миллиона граждан Украины, а в России и вовсе в два раза больше. Но это только официальные данные, которые не учитывают нелегалов и тех, кто периодически выезжают на разрешаемые 90 дней пребывания.

Помнится, сразу после обретения независимости на улицах украинских городов было много билбордов с примерно таким призывом: «Нас 52 миллиона! Давайте плодиться!» Но с тех пор население Украины неуклонно уменьшается. Госстат нынче называет число 42,2 миллиона, но оно совершенно не соответствует действительности. По оценкам экспертов, на самом деле в стране уже менее 30 миллионов. Если процесс обезлюживания страны будет продолжаться подобными темпами, то лет через 15−20 останутся искомые 15 миллионов, которые оптимальны для функционирования т.н. аграрной супердержавы, строительством которой занимается киевская власть. А ведь в 1991-м наследница УССР обладала промышленным потенциалом, сравнимым с германским.

Пётр Порошенко не устаёт гордиться главным (и, пожалуй, единственным) своим достижением — безвизовым режимом с ЕС. Это позволило правдами и неправдами безработным украинцам выехать на заработки. Украина скопировала удачный опыт Филиппин, которые способствуют выезду своих граждан из страны и увеличению их денежных переводов на родину. Иными словами, наша власть, не создавая рабочих мест, довольствуется гастарбайтер-экономикой, о пагубности которой ещё пять лет назад, до подписания соглашения об ассоциации с ЕС, предупреждал лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

Политик полагает, что включение Украины в экономическую модель Запада в качестве поставщика дешёвой рабочей силы противоречит интересам Украины, превращаемой тем самым в страну третьего мира. Ведь при таком подходе стране нет надобности в гигантах своей индустрии («Южмаш», «Антонов», «Мотор-Сич», «Топаз», николаевские судоверфи). И то верно — многие из индустриальных концернов либо прекратили существование, либо влачат жалкое существование. Вскоре, видимо, придётся закрывать Академию наук и многие вузы. Ставка на гастарбайтер-экономику деморализует общество, подрывает основы семьи. От хорошей ли жизни интеллигенция, врачи, инженеры занимаются низкоквалифицированным трудом на Западе?

«Есть ли оправдание государству, отправляющему за рубеж свои квалифицированные кадры в качестве чернорабочих вместо того, чтобы применить знания и опыт этих людей на благо собственной экономики?» — недоумевает Медведчук.

Несмотря на такой мощный «экспорт» рабочей силы, безработицы на Украине меньше не становится. Объяснение простое: ведь уменьшается и число реальных рабочих мест, несмотря на уверения президента и премьера, что зарубежные инвесторы якобы нетерпеливо томятся в очереди на открытие новых предприятий на Украине.

«Опасность процесса заключается не только в депопуляции и критической смене баланса между пенсионерами и работающими, но и в том, что в перспективе украинскую экономику будет некому восстанавливать», — расстраивается политолог Руслан Бортник.

Но зато ситуация по душе европейским соседям Украины. Ведь после вступления в Евросоюз их граждане рванули на работу в Германию, Великобританию, Скандинавию. И возникший дефицит кадров Польша, Чехия, Словакия восполняют за счёт готовых на всё украинцев. И тут мы приходим к пониманию того, почему столько граждан Украины получают вид на жительство в ЕС, значительно опережая даже число беженцев, приезжающих из охваченной войной Сирии.

И в это же время правительство Гройсмана продолжает нагло утверждать, что экономика Украины «на подъёме», заработные платы и пенсии «растут», а Пётр Алексеевич троллит своих оставшихся сторонников «движением» одновременно и в ЕС, и в НАТО. Но люди не хотят ждать этого далёкого светлого будущего, и поэтому в Европе оказались отдельные граждане, а не Украина в целом.





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