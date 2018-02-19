Украина и мировая безопасность: война в центре Европы уже не волнует Запад?

На 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 16-18 февраля, Украина должна была быть одной из главных тем. У нас – в центре Европы – уже 4 года идет война, а конкретных путей для прекращения российской агрессии до сих пор нет.

Что говорили об Украине мировые лидеры на конференции в Мюнхене, и как это повлияет на ситуацию на Донбассе – в материале сайта «24».

Сначала реформы

Большинство наблюдателей считают нынешнюю Мюнхенскую конференциюпо безопастности если не провальной для Украины, то, по крайней мере, практически безрезультатной. Так, как отмечает политический эксперт Василий Мокан, хорошо, что Украина на высшем уровне принимает участие в конференции и Петр Порошенко озвучил свою позицию мировой общественности. В частности, президент Украины отметил, что Россия напала не только на Украину, а на цивилизованный мир. Однако полупустой зал во время выступления Порошенко свидетельствует, что украинский вопрос для мировых элит не так уж актуален.

Стало понятно, что о проблемах украинской территориальной целостности и безопасности все знают и понимают. Но это не та проблема, которой занимаются рядом с другими горячими точками – Ираном, Сирией и КНДР. Украинский вопрос рассматривается в контексте других тем, общей глобальной российской агрессии, но конкретных рецептов или механизмов предложено не было,

– отметил Василий Мокан.

В Мюнхене выступление Порошенко проигнорировали из-за отсутствия обещанных реформ?

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По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, западные политики тем, что не пришли на выступление Порошенко, дали понять: как это так, США и ЕС продолжают и усиливают санкции, а между Украиной и страной-оккупантом Россией увеличивается товарооборот.

Европа демонстрирует, что за четыре года ничего нового не услышала от Украины. Нам дали понять, что мы можем потерять поддержку Запада из-за отсутствия прогресса в реформах и борьбе с коррупцией, где состояние вообще ужасное. Где реальные шаги по реформированию ВСУ, финансового сектора? Европа устала. Максимум, на что мы можем рассчитывать – имплементацию договоренностей о миссии ООН по российскому сценарию,

– считает эксперт.

Мокан также подчеркивает: разговоры, советы и комментарии сводились к одному: Украине нужно продолжать внутренние преобразования.

«Мы должны проводить реформы, поднимать экономику и так становиться сильнее. Только тогда мы сможем лучше обеспечить свою территориальную целостность. Понятно, что НАТО не станет идти на прямое вмешательство и противостояние с РФ. Может быть помощь только дипломатического и финансового характера на определенных условиях» , – говорит Мокан.

Вопрос миротворцев в тупике

Топ-темой для Украины в Мюнхене должен было стать вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированные территории Донбасса. Накануне был анонсирован доклад экс-генсека НАТО Расмуссена на эту тему. В докладе Расмуссен озвучил позицию международных экспертов: ООН планирует введение 20 тысяч миротворцев плюс 4 тысячи полицейских. Причем миротворцы должны быть размещены по всей территории, а также иметь доступ к украино-российской границе. Однако в миссию должны входить не страны НАТО, а, например, неприсоединившиеся страны – Австрия, Швеция, Финляндия, или Беларусь – как дружественная России ..

Миссия ООН на Донбассе снова под вопросом

Далее в докладе вопрос с места не сдвинулся. На двусторонней встрече министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД России Лавровым точки соприкосновения так и не были найдены. Как отмечает Снегирев, касательно миротворцев за Кремлем последнее слово, поскольку этот вопрос голосуется в Совбезе ООН, где Россия имеет право вето.

Россия в вопросе миссии ООН давит на выполнение Украиной политической части минских соглашений. Это камень преткновения. Хотя США уже согласились на поэтапное введение миротворцев, но даже в Вашингтоне говорят, что миротворцы по российскому сценарию зацементируют «границу» между Украиной и псевдореспубликамиы,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Василий Мокан тоже не видит радужных перспектив по миротворцам.

«Идея миротворцев после комментариев Лаврова, что Россия не воспринимает миссию с мандатом по всей оккупированной территории – призрачна. Ясно, что объявленный Расмуссеном план, которого придерживаются Украина и США, начинает решения проблемы Донбасса не в интересах России. Москва будет его блокировать и будет торговаться за свой проект резолюции — постепенное введение миротворцев с параллельным выполнением Украиной политической части минских соглашений», – подчеркнул Мокан.

Европа танцует под дудку России

Позитивом можно назвать то, что США и Европа пока единодушны в вопросе антироссийских санкций. Но не из-за войны в Украине, а из-за кибератак России и использования фейковых новостей для дестабилизации Запада. Кстати, США хотят судить россиян за распространение фейков в соцсетях. А во Франции разрабатывают закон, согласно которому государство может закрывать СМИ, которые «находятся под влиянием» других стран и пойманы на распространении фейковых новостей.

Впрочем, всегда находится «но». На Мюнхенской конференции фактически россиянами была сорвана встреча в нормандском формате глав внешнеполитических ведомств: Украины, Германии, Франции и России. Лавров заявил, что Россия не будет встречаться, а потом отказались Германия и Франция. Париж вместо министра прислал комиссара, что отмечает Снегирев, говорит об определенной неуважение. А министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль будто был вынужден из-за партийных дел уехать с конференции. По мнению Снегирева, Москва руками Франции и Германии сорвала встречу «нормандской четверки».

Кроме того, Габриэль вновь заявил о необходимости смягчить антироссийские санкции и продолжение сотрудничества с РФ.

Министр иностранных дел Германии Габриэль заявил, что, несмотря на американскую позицию, Берлин будет делать определенные шаги для улучшения отношений с Россией. Это прямой вызов США. Германия заявила о своих экономических интересах: Украина ее не интересует. И это позиция Европы,

– отмечает Снегирев.

Германия хочет вернуться к сотрудничеству с Россией

Хотя, по мнению Василия Мокана, встреча «нормандской четверки» ничего бы не изменила. По его словам, сомнительно, что были бы конкретные наработки и договоренности, эта встреча просто разморозила бы этот формат. Хотя рано или поздно она произойдет.

Как считает Мокан, по миротворцам следующий этап переговоров, который может дать новый толчок – запланированная на март встреча спецпредставителя США по Украине Уолкера и помощника Путина Владислава Суркова. Тогда можно будет говорить о перспективах миссии во временном разрезе.

По словам Василия Мокана, до выборов президента России и проведения Чемпионата мира по футболу в РФ Путин будет продолжать играть роль миротворца. Хотя для этого ему достаточно обмена военнопленными, поэтому стоит в ближайшее время ожидать продолжения процесса.

До Чемпионата мира по футболу агрессивных действий России на Донбассе не будет. Иначе может быть бойкот чемпионата. Поэтому роль миротворца Путин еще будет играть. Во второй половине 2018 года события могут развиваться по-разному. Эскалация на Донбассе вполне возможна, если не договорятся по миротворцам. Но США нацелены, чтобы найти формулу, которая позволит проголосовать за миссию в Совбезе ООН,

– говорит Мокан.

Снегирев обращает внимание на то, что уже после конференции представитель совета федерации России Пушков заявил, что введение миротворцев Украина должна согласовать с «ДЛНР». Как считает эксперт, в Москве посмотрели на реакцию Европы, не готова ли к активным действиям по Украине, внесли противоречия по линии США – ЕС и снова перевели стрелки – внешнюю российскую агрессию в будто внутренний конфликт.

Введение миссии зависит и от Украины, а мы до сих пор четко не определили, что это: война, внешняя агрессия? Порошенко, уезжая в Мюнхен, должен был подписать закон о реинтеграции, чтобы показать: Россия – страна-агрессор. А как тогда можно принимать решение о миротворцах? Мы теряем остатки субъектности. Ждем, что скажет вашингтонский обком или в Кремле. Украине в Мюнхене забили гол, поэтому каких-то изменений на Донбассе не будет,

– отметил Дмитрий Снегирев.

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