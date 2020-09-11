Украина и Испания подписали ряд важных соглашений — Минфин

Украина и Испания подписали ряд важных соглашений. Ключевое содержание этих документов направлено на углубление сотрудничества двух европейских государств в сфере торговли и инвестиций, культуры и образования, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений. Соглашение, подписанное на замену устаревшего советско-испанского соглашения от 1985 года, окончательно отменяет двойное налогообложение одного действия двумя странами и делает невозможным все махинации вокруг этого.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством сельского и рыбного хозяйства и продовольствия Королевства Испания в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это позволит активизировать сотрудничество в аграрной сфере, обмениваться опытом и эффективными практиками в области АПК.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания в сфере кибербезопасности, что будет способствовать усилению совместной защиты «чувствительной» информации.