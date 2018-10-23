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Украина и Австралия будут противодействовать киберугрозам

Политика 23 Окт 2018
Украина и Австралия будут противодействовать киберугрозам
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Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев провел встречу с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев провел встречу с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе

Украина планирует провести действенные переговоры с представителями правоохранительных органов Австралии по противодействию киберпреступности и терроризму, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

«Мы вместе доказываем всему миру, что терроризм не имеет границ. Мы постоянно противодействуем, как терроризму со стороны РФ, так и киберугрозам. Поэтому намерены взять на вооружение лучший мировой опыт в борьбе с этими вызовами», — отметил Князев.

В свою очередь Клозе заявила, что Австралия в рамках борьбы с киберпреступностью и терроризмом сотрудничает с 33 странами, в том числе с Украиной.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что в Украине при содействии Вашингтона в скором времени заработает аналитический центр мониторинга фейковых новостей и киберугроз.

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