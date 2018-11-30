Украина хочет экономической войны с Россией: политолог об угрозах Киева расторгнуть 40 договоров — Телеканал Царьград

Фото: globallookpress.com

Политолог, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин расценил угрозу Киева расторгнуть 40 договоров с Россией как намерение украинских властей развязать экономическую войну. Однако первые потери были отмечены не на финансовом, а на культурном фронте.

Глава украинского МИДа Павел Климкин озвучил намерения Киева расторгнуть около 40 двусторонних договоров с Россией, назвав эти действия частью радикального пересмотра украино-российских отношений. Киев уже, как он выразился, «убил» 48 соглашений. При этом в своем комментарии Климкин допустил, что односторонний разрыв дипломатических договоров может ударить по украинским гражданам.

Антон Бредихин, комментируя эти обещания, констатировал, что Украина «целенаправленно стремится уничтожить любые связи, любые нормативно-правовые акты, любые возможные договоренности с нашей страной».

Цель этих действий политологу видится весьма прозаичной — он уверен, что украинские власти в преддверии выборов пытаются сменить повестку дня в стране «на фоне митингов со стороны бизнес-сообщества, на фоне замерзающих граждан Украины».

«При наличии очень сильных социальных проблем, естественно, необходимы месседжи, которые смогут отвлечь население от быта, социальных потребностей. Поэтому обострение отношений с Российской Федерацией весьма выгодно Киеву. И естественно, данное обострение может в дальнейшем стать одной из причин для продолжения введенного военного положения в ряде регионов Украины», — отметил в комментарии Царьграду глава Центра этнических и международных исследований.

Таким образом, пояснил Бредихин, Украина анонсирует конфликт уже в экономической плоскости. В Киеве, добавил он, уверены, что экономическая война с Россией сможет получить какие-то новые льготы от Евросоюза — при том, что при любом столкновении Россия будет объявляться виновной.

От разрыва двусторонних соглашений, говорит политолог, потеряют обе стороны, но сложно представить, что потери российской стороны будут значительнее — учитывая, что большая часть двусторонних договоров выгодна прежде всего Украине, и украинские граждане получают от них больше преференций.

С этим мнением согласны и в Совфеде. Зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что экономика Украины во многом держится на связях с Россией. «Порядка двух миллионов украинцев зарабатывают в России и отправляют деньги домой, на Украину», — указал он на очевидный факт.

«Нам ни холодно, ни жарко», — такими словами сенатор описал потери российской стороны от предстоящего разрыва соглашений, добавив, что при смене власти на Украине эти соглашения наверняка будут восстановлены.

Тем временем Украина запретила въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это предотвратит создание на территории страны российских «частных армий».

Одним из первых под действие этого ограничения попал солист Большого театра, хореограф Андрей Меркурьев. Он направлялся в Одессу, чтобы поставить в Одесском театре оперы и балета спектакль. Трудно представить, что пограничники могли перепутать танцоров в балетных пачках с солдатами «частных армий», однако, судя по решению о запрете на въезд Меркурьева, им это удалось.

Мнение сенатора Джабарова приводит РИА Новости. А Андрей Меркурьев рассказывает о произошедшем на украинской границе на своей странице в Фейсбуке.

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