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Украина готовится к поставкам газа из Греции. ТЭК, Экономика

Экономика Украины 18 Окт 2019
Украина готовится к поставкам газа из Греции. ТЭК, Экономика
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Укртрансгаз модернизирует газоизмерительную станцию на границе с Молдовой

Укртрансгаз начал модернизацию газоизмерительной станции Гребеники на границе с Молдовой в Одесской области, сообщает пресс-служба компании.

На объекте планируют вмонтировать новую газовую обвязку для измерения газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании. Работы на объекте планируют завершить до 1 ноября.

«Модификация объекта позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности, в случае прекращения транзита газа из РФ — диверсифицировать потоки импорта газа в Украину», — пояснили в Укртрансгазе.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC (встреча операторов ГТС Центральной и Южной Европы – Ред.), которая предполагает транспортировку газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Фото — пресс-служба Укртрансгаза



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