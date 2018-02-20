Украина еще не реализовала план по росту экономики – Гройсман

Сегодня, 16:12

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Премьер-министр уверен, что Украина должна стать надежным партнером для других государств



Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Экономический рост Украины по своим темпам пока не отвечает возможностям и интересам страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине».

«Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, отвечающий интересам и возможностям Украины», – сказал Гройсман.

Ранее Гройсман неоднократно отмечал, что тенденция экономического роста Украины является позитивной, однако темп роста недостаточно высокий для опережающего развития по сравнению с соседними странами. В числе приоритетов на 2018 год премьер называет рост экономики страны на 5-7% вместо заложенных в госбюджете 3%.

В то же время, по словам премьера, множество реформ были начаты и реализованы. Гройсман выразил надежду на эффективную работу нового Верховного суда, а также подчеркнул необходимость активизации антикоррупционных реформ. В частности, премьер выступил за то, чтобы Антикоррупционный суд был создан в ближайшие месяцы. Кроме того, премьер отметил, что на протяжении пяти лет будет построена новая система здравоохранения.

«Украина должна занять позицию надежного прогнозируемого партнера», – добавил Гройсман на конференции, обращаясь к международному сообществу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что экономика Украины растет слишком медленно.

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