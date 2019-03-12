Украина: экономика в деталях — Коммерсантъ

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Накануне события «Деньги» решили взглянуть на статистику, которая говорит о переменах в стране, в ее отношениях с Россией и Европой за последние пять лет сухим языком цифр.

Производство

После двух лет ускоренного падения ВВП и резкого снижения уровня жизни населения в 2014–2015 годах экономика Украины в 2016–2018 годах демонстрирует ускорение темпов роста. В 2018 году ВВП страны, согласно прогнозам Всемирного банка (ВБ) и Национального банка Украины (НБУ), вырастет на 3,3% (Минэкономики Украины оценило его рост в 3,2%).

Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономики, ВВП Украины достигнет уровня 2013 года не ранее 2021 года.

Впрочем, сегодня размер экономики Украины все еще на 10% меньше, чем в 2013 году, а валовой национальный доход на душу населения, по данным ВБ, более чем на $1 тыс. меньше показателя 2013 года в $3,8 тыс.

«Если рост ВВП страны будет на том же уровне, то, чтобы догнать соседние европейские страны, например Польшу, Украине понадобится еще сто лет»,— заявила в октябре 2018 года представитель ВБ на Украине, в Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

После затяжного спада с 2012 года (если не считать незначительного отскока от дна в 2016 году) в 2018 году добывающее промышленное производство показало увеличение выпуска (в обработке наблюдалась его стабилизация), а снижение выпуска в сельском хозяйстве наблюдалось лишь в 2015 и 2017 годах (в 2017 году в силу плохого урожая). Одна из основных причин ускорения роста в обоих секторах — рост цен на основные экспортные сырьевые товары — металлы и зерно.

Торговый баланс

Импорт в страну традиционно продолжает расти быстрее экспорта в страновой и номенклатурной структуре внешней торговли. По данным НБУ, экспорт с Украины в Россию и импорт российских товаров Украиной сокращается с 2013 года. Единственным исключением из этой тенденции стал 2017 год, когда взаимный торговый оборот вырос в годовом выражении в силу увеличения сырьевых цен. Между тем если доля России во внешнеторговом обороте Украины продолжала снижаться и в 2018 году, то доля Украины во внешнеторговом обороте РФ после снижения в 2013–2015 годах стабилизировалась на уровне 2,2%.

Наиболее критические изменения в структуре украинского экспорта в РФ коснулись продовольствия, доля которого снизилась с 14% в 2013 году до 3% в 2017 году. Доля машин и оборудования в экспорте за указанный период снизилась лишь на 5,4% (до 31,4%) за счет автомобилей и железнодорожного транспорта, тогда как доля станков и оборудования выросла на 3,2% — до 19,7%.

В товарном же импорте из РФ лидерство по-прежнему занимали минеральные продукты (47,3% в 2017 году), доля которых за пять лет снизилась на 16%. Впрочем, если доля газа в импорте снизилась с 48% в 2013 году до 3% в 2017 году, то доля угля увеличилась с 5,8% до 21,6%, а нефти с 8,2% до 17,6% соответственно. На этом фоне часть продовольствия во ввозе товаров из России фактически обнулилась (с 3,5% в 2013 году до 0,5% в 2017 году), а химической продукции (в первую очередь за счет удобрений) — выросла более чем вдвое (до 24%), а доля машин и оборудования (за счет импорта железнодорожных локомотивов и топливных элементов для ядерных реакторов) выросла на 2,2% — до 13,9%.

В то же время если в 2013 году на страны ЕС во внешнеторговом обороте Украины приходилось 29,7%, то в 2018 году — до 37,1%. Между тем изменения в структуре торговли товарами, произошедшие с 2013 по 2017 год, не выглядят впечатляющими — в импорте Украины из ЕС заметное выросла доля газа (с 3% до 10%) и незначительно — машин и оборудования, а в экспорте в ЕС — лишь доля продовольствия, а точнее подсолнечного масла. При этом доля полуфабрикатов из стали в общем товарном экспорте в ЕС снизилась вдвое — до 7%. Одной из основных проблем, которые ограничивают ускорение торговых отношений и расширение торговой номенклатуры, является затянувшаяся процедура признания Евросоюзом украинских товаров.

Инвестиции

На фоне традиционного дефицита торгового баланса Украины с точки зрения использования ВВП основным источником роста экономики в последние три года является восстановление внутреннего инвестиционного и частного спроса. Восстановительный рост, который с 2017 года начался в строительстве, транспорте, финансовых услугах и информационных технологиях, сопровождался заметным приростом капитальных инвестиций. Если в 2013–2015 годах их среднегодовые темпы снижения составляли более 8%, то в 2016–2018 годах рост составил более 18%.

«Если посмотреть на структуру ВВП, то растет внутреннее потребление. Также увеличивается валовое накопление основного капитала третий год подряд темпами более 20% в год. Про это мало говорят, но это именно то, что является условием для будущего роста экономики»,— отмечает глава киевского Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Молчан.

Прямые иностранные инвестиции, впрочем, остаются слабым местом, продолжая сокращаться, составив в 2017 году лишь 2% ВВП. Основным же источником восстановления частного спроса стало повышение властями объема минимальной оплаты труда, растущее кредитование граждан на фоне замедления инфляции и увеличение денежных перечислений из-за границы. В 2017 году в структуре доходов граждан на зарплаты приходилось 47%, а на пенсии и субсидии — 34%.

Долги и доходы населения

Хотя в 2018 году отношение внешнего и гарантированного правительством долга к ВВП страны снизится до 67,2%, в 2019 году стране предстоят значительные выплаты (более $10 млрд, по оценкам ВБ) как на его покрытие, так и на покрытие дефицита бюджета. Чтобы удержать дефицит бюджета в рамках целевых 2,5% ВВП, правительству необходимо закончить с проведением пенсионной реформы, реформы здравоохранения, образования, госуправления, субсидий ЖКХ, избегая мероприятий, которые могут снизить доходы бюджета, отмечают экономисты ВБ.

В феврале 2019 года вице-президент ВБ Сирил Мюллер привел результаты исследования, согласно которым в 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины. «Это почти вдвое больше, чем в России, и в три раза больше, чем в Польше, в США это 1,4% ВВП. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Очень сложно проводить реформы, когда есть такие мощные группы влияния»,— отметил он.

Текст Глеб Иванов, группа «Прямая речь»

Источник