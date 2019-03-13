Украина доразместила евробонды на $350 млн — новости экономики Украины, курс валют

Минфин разместил допэмессию 10-летних еврооблигаций

Украина размещает допэмиссию еврооблигаций со сроком погашения до ноября 2028 года на $350 млн, сообщается на сайте Министерства финансов.

«Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года и купоном 9,75% на $350 млн», — отметили в Минфине.

Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

Организатором выпуска выступил международный инвестиционный банк JP Morgan.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла «книгу заявок» по двум выпускам еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних — на $1,25 млрд.

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