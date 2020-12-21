Украина должна погасить $17 млрд валютных долгов в следующие два года. НБУ — новости Украины, Экономика

Выплаты по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах превысят $17 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины.

Согласно графику выплат, в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов, в 2022 – $7 млрд. Пик выплат придется на третий квартал 2021 года – около $4 млрд.

Согласно отчету НБУ, экономика достаточно быстро восстанавливается от последствий весенних карантинных ограничений, благодаря стабильному внутреннему спросу и благоприятной внешней конъюнктуре.

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Возможность финансирования дефицита государственного бюджета 2021 года будет зависеть от доступа к кредитам международных финансовых организаций и внешних частных рынков капитала, говорится в отчете.

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Также НБУ отмечает, что финансовый сектор успешно проходит корнакризис и в достаточной мере исполняет свои функции. Впервые в истории во время кризиса банки не стали фактором углубления экономической нестабильности. Напротив, они поддерживают бизнес и содействуют экономическому росту, предоставляя кредитные ресурсы.

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Роман Брыль

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