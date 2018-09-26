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Украина демонстрирует наилучшие темпы роста среди развивающихся рынков — Порошенко

Экономика Украины 26 Сен 2018
Украина демонстрирует наилучшие темпы роста среди развивающихся рынков — Порошенко
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Рост экономики происходит десятый квартал подряд.

Экономика Украины демонстрирует лучшие темпы роста среди развивающихся рынков. Об этом во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, во втором квартале этого года украинская экономика выросла на 3,8% в годовом измерении, а в целом рост происходит десятый квартал подряд.

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Порошенко отметил, что рост ВВП был обусловлен макроэкономической стабилизацией, улучшением инвестиционного климата и оздоровлением банковского сектора.

Президент также заявил, что «в экономической, социальной и политической жизни Украины происходят коренные изменения».

«Мы целенаправленно внедряем ряд прогрессивных реформ – от реформы судебной системы, образования, здравоохранения к внедрению децентрализации и борьбы с коррупцией», — сказал Порошенко в своем выступлении.

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Напомним, в июле Всемирный банк отметил, что в Украине — один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран. В мае свой обновленный прогноз относительно экономики Украины обнародовал один из крупнейший инвесторов страны – Европейский банк реконструкции и развития. Согласно ему, рост в течение 2018 года возрастет на 3%, такой же показатель будет и по итогам 2019 года.

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Премьер-министр заявил об этом во время выступления в Американской торговой палате. По его мнению, этому способствуют упрощению процедур и демонополизация. А еще модернизация инфраструктуры и поддержка конкретных секторов. Только в этом году на принятие ожидает пакет из 35 законопроектов.

 



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