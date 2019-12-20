Украина будет импортировать газ из Венгрии. Операторы ГТС договорились. ТЭК, Экономика

Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.
Соглашение о точках присоединения между странами вступит в силу с 1 января 2020 года.
«Мы договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, которые полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС», — отметили в ОГТС.
Таким образом, Оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией.
Переговоры по аналогичным контрактам ведуться со Словакией и Молдовой. Их подписание ожидается в ближайшее время.
С 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом.
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