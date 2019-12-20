Украина будет импортировать газ из Венгрии. Операторы ГТС договорились. ТЭК, Экономика

Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба ОГТС.

Соглашение о точках присоединения между странами вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Мы договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, которые полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС», — отметили в ОГТС.

Таким образом, Оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией.

Переговоры по аналогичным контрактам ведуться со Словакией и Молдовой. Их подписание ожидается в ближайшее время.

С 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом.

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17 декабря, ОГТС получил сертификацию ЕС.

11 декабря Укртрансгаз согласовал увеличение уставного капитала ОГТС до 3,8 млрд грн.

Отделение газотранспортной системы от Нафтогаза должно завершиться до 26 декабря 2019 года. Процесс формирования независимого ОГТСУ обязан завершить к концу года, чтобы иметь возможность подписать новый транзитный контракт с российским Газпромом на европейских правилах.





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