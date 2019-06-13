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Украэрорух, Мариупольский порт, АМПУ: названы самые стабильные госпредприятия. , Экономика

Экономика Украины 13 Июн 2019
Украэрорух, Мариупольский порт, АМПУ: названы самые стабильные госпредприятия. , Экономика
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Украэрорух, Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов являются наиболее финансово стабильными государственными предприятиями в Украине, согласно рейтингу Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

Центр проанализировал финансовые результаты за 2017 год 50 украинских предприятий, которые были отобраны по показателю общей стоимости активов.

Финансовая стабильность рассчитывалась по четырем критериям: ликвидность, рентабельность, леверидж (отношение заемного капитала к собственным средствам) и активная деятельность.

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В Топ-10 также вошли: международный аэропорт Львов, морской торговый порт Пивденный, Одесский морской порт, полиграфический комбинат Украина, международный аэропорт Борисполь, ЧАО Укргидроэнерго и ПАО Центрэнерго.

Антирейтинг возглавил ПАТ Припортовой завод и НСК Олимпийский.

Такие крупные компании как НАК Нафтогаз Украины, Укрзалізниця и Укрпочта разместились в рейтинге на 16, 18 и 23 местах соответственно. Турбоатом занял 12 место, Укрэнерго — 15, КБ Южное — 19.

Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию. Отмечается, что 10 из 50 компаний ведут недостаточно прозрачную финансовую отчетность, поэтому всем им было присвоено 40 место.

Результаты с инфографиками по каждой компании размещены на интерактивном портале. Аналитики обещают обновлять данные.



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