Украденная победа

Для России Первая мировая война закончилась 3 марта 1918 г. Брестским миром, для остальных воюющих сторон — через восемь месяцев, 11 ноября 1918 г., в результате Компьенского перемирия. По Версальскому договору победители получили значительные компенсации — немецкие территории и репарации. Россия же, наравне с проигравшими, утратила около одного миллиона квадратных километров своей территории, на которой размещались примерно четверть пашенных земель и населения империи и три четверти угольной и металлургической промышленности.

Победу у России украла революция.

Экономика. Ускорение свободного падения

Многие говорят, что Брестский мир был печальной необходимостью для России и исторически оправдан. Это правильно с точки зрения большевиков: заключение мира позволило им удержаться у власти. Но из этого вовсе не следует, что Брестский мир был следствием исторической неполноценности империи, закономерным итогом николаевского царствования и бездарного ведения войны. На мой взгляд, не война, а революция породила кризис, революцию и «похабный» Брестский мир, который имел тяжелейшие последствия для страны.

Какие основания для такого вывода?

В целом экономическое, социальное и политическое развитие России после Великих реформ было достаточно успешным1, и до начала революции в феврале 1917 г. экономика успешно адаптировалась к потребностям военного времени (табл. 1).

В 1914-1916 гг. объем промышленного производства на территории империи без Польши и Финляндии вырос на 22%, производительность труда — на 8%.

Сборы сельскохозяйственных культур, как и до войны, находились под сильным влиянием погоды. В 1914-1916 гг. ониF уменьшались и в 1916 г. сократились на 19% сравнительно с 1909-1913 гг. по причине снижения урожайности, что было обусловлено погодой, а не войной. В общероссийском масштабе при падении сборов на 19% внутренний спрос на хлеб полностью удовлетворялся, так как в 1914 г. были запрещены винокурение и экспорт зерновых, потреблявших в 1909-1913 гг. 24% чистого сбора зерновых.

Поголовье скота за 1914-1916 гг. увеличилось на 29%.

Железнодорожный транспорт удовлетворительно справлялся с возросшими нагрузками. В 1916 г. сравнительно с 1914 г. было перевезено грузов на 52% больше, пассажиров — на 30%; коммерческая скорость движения товарных поездов в целом по сети увеличилась с 14 до 16 верст в час.

Свержение монархии принципиально изменило ситуацию, а после октябрьского переворота она катастрофически быстро ухудшалась.

Объем промышленного производства в 1917 г. упал на 43%, в 1918 г. — еще на 21% и в 1920 г. составил лишь 21% от уровня 1913 г.

Валовые сборы основных полевых культур в 1917 г. упали на 25% сравнительно с 1916 г., в 1918-1919 гг. были в 2,2 ниже, в 1920 г. — в 4 раза ниже, чем до войны.

Поголовье скота пошло на убыль также с 1917 г. и к концу 1920 г. уменьшилось на треть сравнительно с 1916 г.

Перевозка грузов по железным дорогам за один только 1917 г. рухнула в 1,8 раза, скорость поездов снизилась в 1,2 раза. В 1920 г. грузооборот упал в 9 раз сравнительно с 1913 г.

Уровень жизни. Всё ниже, ниже и ниже

Уровень жизни населения изменялся синхронно с состоянием экономики. В 1914-1916 гг. реальные доходы крестьян повышались благодаря удовлетворительным урожаям, снижению (ввиду инфляции) реального бремени налогов, уменьшению затрат на алкоголь, массовой продаже лошадей на нужды армии и получению пособий от государства за мобилизованных2.

Согласно различным оценкам, реальная зарплата промышленных рабочих в 1914-1916 гг. незначительно повысилась.

После февраля 1917 г. номинальная зарплата под влиянием часто ультимативных требований рабочих стала расти, по словам С.Н. Прокоповича, министра торговли, промышленности и продовольствия Временного правительства, «бешеным темпом, без всякой связи с производительностью труда и валовой выручкой промышленных предприятий. <…> В то время, как производительность падала, а анархия росла, длина рабочего дня была сокращена до 8 часов, сдельные работы отменены, благодаря чему резко понизилась интенсивность труда». Увеличились прогулы по «уважительным» причинам — на митинги и демонстрации. Продолжительность рабочего дня и года уменьшилась; сдельщина заменена повременной оплатой. Чтобы удовлетворить требования рабочих и значительно повысить заработную плату, Временное правительство запустило денежный станок. Безудержная эмиссия привела к огромной инфляции.

В результате реальная зарплата рабочих стала снижаться и в 1920 г. упала в 3 раза ниже довоенного уровня, жалованье у работников умственного труда — в 9 раз3.

Депозиты в банки в течение войны, вплоть до разрушения банковской системы большевиками, номинально возрастали у всех категорий населения примерно в одинаковой степени. Сам по себе факт роста числа вкладчиков и величины сбережений даже номинально свидетельствует о росте доходов у значительной части населения. С 1 января 1913 г. по 1 января 1917 г. число сберегательных касс при Государственном банке России, в которых львиная доля населения хранила свои сбережения, увеличилось в 1,7 раза, книжек — в 1,5 раза, сумма вкладов — в 2,7 раза. Число вкладчиков достигло 12,7 млн4.

Масштаб девиантного поведения обычно принимается за показатель общественного благополучия.

В 1914-1916 гг. преступность снизилась на 29%, самоубийства — почти в 2 раза.

В 1919-1921 гг. уровень преступности был в 2,4 раза выше, чем в 1911-1913 гг., и примерно в 3,6 раза больше, чем в 1914-1916 гг.5 В 1914-1917 гг. коэффициент самоубийств снизился сравнительно с 1913 г. примерно в 2 раза, а с 1918 г. стал расти и в 1922 г. превысил довоенный уровень6.

Все познается в сравнении.

Союзники и противники. Счет в нашу пользу

По объективным показателям экономическая ситуация в России до свержения монархии выглядела не хуже, а в некоторых аспектах предпочтительнее, чем в других воюющих странах.

В Австрии среднегодовой валовой внутренний продукт на душу населения в постоянных ценах в 1914-1916 гг. сравнительно с 1913 г. был ниже на 21%, в Германии — на 19%, в Италии — на 6%, во Франции и США — на 5% и только в Великобритании на 5% выше. В России чистый национальный доход, динамика которого очень близка к динамике ВВП, был лишь на 6% ниже (табл. 2). Учитывая приблизительность оценок, это означает, что только в Великобритании экономическое положение было лучше, чем в России.

Во всех воюющих странах, особенно в Германии и Австро-Венгрии, положение с продовольствием было хуже, чем в России.

Немецкое правительство ввело карточную систему в январе 1915 г. сначала на хлеб и к концу 1916 г. на все важнейшие продукты и во всей стране. В России летом 1916 г. в некоторых губерниях было введено нормирование сахара и хлеба, причем по нормам большим, чем в Германии. Например, в Петрограде в феврале 1917 г. хлеба выдавалось в день на человека 615 г. — в 3,6 раза больше, чем в Германии. Лишь с декабря 1917 г. в обеих столицах большинство продуктов питания стало распределяться по карточкам. До 1917 г. финансовая ситуация во всех воюющих странах была похожей и только после свержения монархии в России стала хуже7.

До 1917 года здесь поддерживался довоенный уровень жизни. Но не хлебом единым жив человек. На войну были мобилизованы 15 млн здоровых мужчин. Если семья в среднем насчитывала 6 человек, значит, в тылу осталось 75 млн их жен и детей, отцов и матерей, сотни тысяч невест, которые с нетерпением ожидали их возвращения домой. Вместо этого они получили 1290 тыс. похоронок, 3250 тыс. писем и извещений о ранении, пропаже без вести, пленении8.

Естественно, народ устал от войны, которая велась где-то далеко от дома, на чужой территории и ради не очень понятных целей. Терял надежду, веру, мужество и патриотизм. Однако все материальные и нематериальные трудности Первой войны вплоть до февраля 1917 г. не шли ни в какое сравнение с трудностями Гражданской войны 1917-1920 гг., или Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые большевикам удалось преодолеть и победить.

Таким образом, не война, а революция нанесла сокрушительный удар по экономике, уровню жизни, качеству управления, дала дорогу анархии, привела к развалу армии, спровоцировала революционные бесчинства и массовый психоз. Вследствие децентрализации управления, поспешных реформ всех учреждений и многочисленных кадровых перестановок наступил институциональный кризис. Тяжелейшая ситуация, сложившаяся в стране за восемь месяцев правления Временного правительства, породила октябрьское восстание, Гражданскую войну, Брестский мир и обусловила условия Версальского мира для Советской России.

Революция, ее организаторы и вдохновители украли у России победу и лишили ее лавров и трофеев победителя.

Днепрогэс 1914 года. Крах «нового курса»

Нельзя избежать вопроса: как развивалась бы Россия после Первой мировой войны без революции? Есть серьезные основания полагать, что победоносное завершение войны избавило бы страну от революции и обеспечило успешное продолжение имперской модернизации.

Ряд экономистов (П. Грегори, С. Гуриев с коллегами, А. Маркевич и М. Харрисон др.) пришли к выводу, что революция и порожденная ею Гражданская война не только обрушили экономику России, но и замедлили экономический рост в перспективе. Cобрав имеющиеся на сегодняшний день данные и использовав новейшие методы макроэкономического моделирования, они с высокой вероятностью утверждают, что без революции и Гражданской войны российский ВВП в 1913-1928 гг. возрастал бы по крайней мере в соответствии с российским предвоенным трендом в 1883-1913 гг. (3,3% в год). И тогда к 1929 г. Россия не просто достигла бы уровень 1913 г. (как в действительности случилось), но превзошла бы его в 1,6 раза, а в 1939 г., к началу Второй мировой войны, — в 2,3 раза.

Отсюда следует, что, приняв административно-командную систему, советское руководство принесло в жертву экономический рост9.

Надо принять во внимание, что как раз накануне Первой мировой войны Россия вступила в новую фазу экономической модернизации. В январе 1914 г. правительство разработало программу финансово-экономических реформ, призванных провести «коренные преобразования» в экономике. Ее автор А.В. Кривошеин (1857-1921) — соратник П.А. Столыпина и проводник его реформы. Программа получила название «нового курса». Ее цель состояла в том, чтобы переориентировать государственный бюджет с дохода от продажи водки (дававшей 26% государственных доходов 1913 г.) на доходы от освоения природных богатств и от ускоренного развития производительных сил.

«Новый курс» предусматривал увеличение капиталовложений в народное хозяйство на осуществление крупных проектов.

Правительство одобрило обширную мелиоративную программу на 5 лет, 1915-1920 гг., предусматривающую строительство оросительных сооружений в Голодной степи Туркестана под хлопок, в Муганской и Мильской степях Закавказья, устройство лиманного орошения в Нижнем Поволжье, осушение земель в Верхнем Поволжье, в низовьях Днестра и Дуная, в Томской и Тобольской губерниях и на Дальнем Востоке, а также полевые изыскания в разных районах. В Европейской России предусматривалось осушение 200 тысяч десятин, меры по борьбе с песками и оврагами. Для поощрения мелиоративных работ было принято решение о создании в 1915 г. Банка краткосрочного кредита и о подключении Дворянского и Крестьянского банка к выдаче мелиоративных ссуд.

Был подготовлен масштабный план строительства железных дорог, сети элеваторов и крупных гидроэлектростанций и электроэнергетических объектов. Российские инженеры подготовили проекты некоторых из них. Проект строительства гидроэлектростанции на реке Волхов разработал Г.О. Графтио. В 1917 г. начались подготовительные работы, но революция их остановила.

Проект строительства Днепрогэс принадлежал И.А. Розову, Л.В. Юргевичу и Б.А. Бахметьеву. В июне 1914 г. он был одобрен Государственной думой и передан на утверждение в Государственный Совет. Его реализацию остановила война, как и строительство Волго-Донского и Беломорско-Балтийского каналов, знаменитого Турксиба — главной стройки первой пятилетки — и других.

Проект Трансуральского глубоководного водного пути, соединявшего бассейн реки Волги через Каму и Чусовую с Обью и Енисеем, не реализован до сих пор.10. Реализации этих проектов помешала мировая и Гражданская война.

Революция не только подорвала экономику; она породила общий кризис, социальную смуту, Гражданскую войну и привела страну к политической и экономической изоляции. До войны Россия являлась одной из самых привлекательных стран мира для зарубежных инвестиций. В период с 1880 по 1913 г. доля иностранного капитала в общей сумме новых инвестиций в промышленность составляла около 50%. В 1915 г. иностранные капиталы составляли около 38% от всего акционерного российского капитала, причем большая часть полученной ими прибыли реинвестировалась11.

После революции и захвата власти большевиками иностранный капитал на продолжительное время ушел из Советской России.

Поражение. Удар по человеку-творцу

Революция украла у России и военную победу. Не будь революции, Россия несомненно оказалась бы в рядах победителей в Первой мировой войне. Антанта одержала победу через восемь месяцев после заключения Советской Россией сепаратного и унизительного Брестского договора с Германией. При участии России разгром Германии и ее союзников наступил бы раньше. Сохранился бы экономический потенциал, разрушенный революцией и Гражданской войной, приостановился распад империи, поскольку по Брестскому договору от России были отторгнуты Финляндия, Польша, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии и Закавказья.

Без революции и Гражданской войны 1917-1920 гг. мощнее был бы главный фактор модернизации — человеческий капитал. Потери населения с 1917 по 1926 год (вследствие революции и Гражданской войны, голода и эпидемии 1921-1922 гг., эмиграции) были колоссальны. Они оцениваются в 20 млн. человек. Среди эмигрантов преобладала интеллектуальная и художественная элита. Интеллигентов за границу отправляли целыми пароходами, которые назывались философскими.

Вот пассажиры двух пароходов, отправленных в 1922 г. из России в Германию: врачи — 45, профессора и педагоги — 41, экономисты, агрономы, кооператоры — 30, литераторы — 22, юристы — 16, инженеры — 12, политические деятели — 9, религиозные деятели — 2, студенты — 34. Всего 225 человек12.

Советский человек находился под сильным, временами тотальным, контролем государства. В различных производственных организациях наблюдались признаки закрепощения труда, особенно в колхозах. Народ не смог реализовать все свои творческие возможности и способности. Точка зрения, что принудительный труд миллионов заключенных якобы приносил государству и обществу огромные дивиденды, является заблуждением. На самом деле труд заключенных не был рентабельным. Те же самые люди в условиях свободного труда принесли бы обществу несравненно больше пользы13.

P.S.

Подведу итоги сказанному. В 1914-1916 гг. российская экономика сумела перестроиться и мобилизоваться для обеспечения военных потребностей государства и для победоносного завершения войны. Но Россия вышла из нее в состоянии кризиса и смуты, фактически как проигравшая сторона. Главная причина этой исторической нелепицы и трагедии — революция. Это признавал даже «большой друг» России Уинстон Черчилль:

«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда всё обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. <…> Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая червями»14.

Точнее не скажешь.

