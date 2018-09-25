Угрозы для экономики Украины: взгляд из Киева и что думают «за это» в Одессе

Минэкономразвития обнародовало консенсус-прогноз крупнейших рисков для экономики в 2018-2021 годах. А в Одессе об этом говорили участники финансового форума

Специалисты оценивали риски по двум критериям: вероятности возникновения в ближайшей перспективе и возможному влиянию на отечественную экономику. Наиболее весомы среди негативных внешних факторов, как отмечается в консенсус-прогнозе, – недополучение запланированных средств от МВФ; дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала; усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в частности, активное военное противостояние на Донбассе.

А среди внутренних – недостаточно быстрое воплощение реформ; усиление девальвационных тенденций на валютном рынке; сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.

«К сожалению, как минимум в течение следующего года высокая степень влияния упомянутых рисков на экономику страны сохранится, – подчеркнул в комментарии Укринформу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – В частности, это касается крупнейшего для Украины вызова – выплаты и обслуживания внешней задолженности, которая достигла 70% ВВП. Только на обслуживание долга страна в этом году потратит более 130 миллиардов гривен, в 2019-м – 145! А нужно же еще возвращать часть кредитного «тела»! Поэтому средства приходится активно перезанимать. Причем, без сотрудничества с МВФ Украина не сможет привлечь дешевые кредитные ресурсы из другого источника», – напоминает эксперт.

Поэтому он оценивает как довольно тревожную «паузу», которую Международный валютный фонд взял после визита мониторинговой миссии в Киев. Хотя речь идет, скорее, об обычной процедуре подготовки и изучения отчета перед принятием ожидаемого Украиной решения Советом управляющих МВФ.

Олег Пендзин

Что же касается других рисков, то все они, по мнению Олега Пендзина, между собой связаны. Стабильность национальной валюты напрямую зависит от объемов резервов НБУ. И без привлечения относительно недорогих средств на рынке займов страна вынуждена будет рассчитываться по старым долгам как раз за счет этих резервов. Так что девальвационное давление на гривню будет только расти. А чем дешевле она будет, тем дороже будет привлечь финансовый ресурс, тем более высокую ставку рефинансирования будет определять НБУ. Это, в свою очередь, приведет к удорожанию банковских кредитов.

«Украинские банки и так кредитуют бизнес под фантастические для мира проценты, – напоминает Олег Пендзин, – следовательно, высок риск невозврата средств. Поэтому банки не спешат рисковать, кредитуя экономику. Им куда выгоднее покупать государственные облигации, выпускаемые под более высокий, чем ставка рефинансирования процент. Потому что государство в любом случае напечатает деньги, чтобы расплатиться с банками-кредиторами», – пояснил экономист. До исправления же ситуации в год выборов руки у власть имущих, по его словам, могут и «не дойти»…

Популизм уже не угрожает банковской системе. Другие отрасли экономики – все еще «в зоне риска»

Проведение в 2019-м году сразу двух выборов – президентских и парламентских – безусловно, также повлияет на экономику. Речь идет не только об угрозах так называемой «избирательной турбулентности», когда просто не будет возможности (да и желания) принимать эффективные решения, откладывая их «на потом». Но и вероятность торможения уже начатых реформ и риски полного отказа от некоторых из них – в случае прихода к власти в стране политиков-популистов. Именно от этого больше всего предостерегали украинцев зарубежные ученые, банкиры и бизнесмены, участвовавшие в 5-м Украинском финансовом форуме, который на днях провели в Одессе при содействии группы ICU. В частности, автор венгерских антикризисных реформ бывший министр финансов Венгрии, профессор Центрально-Европейского университета Лайош Бокрош предостерег украинское общество от слепого доверия к популистам, которое в случае их победы на выборах может привести к сворачиванию реформ. Кстати, он привел негативный пример своей страны – Венгрии и некоторых других европейских государств, где или пришли к власти популисты, или демократическая власть слишком увлекается популистскими лозунгами и идеями.

Лайош Бокрош

«Впрочем, упомянутые страны имеют устоявшиеся демократические механизмы предотвращения таких «качелей». Немалое значение имеет и их принадлежность к ЕС. В комплексе это гарантирует определенный иммунитет от подобных «колебаний политического курса». Для Украины же с ее неустойчивой экономикой отказ от реформ может стать «смертельным», — убежден профессор Бокрош.

Впрочем, нашей стране также удается постепенно создавать предохранители от антиреформаторских шагов – по крайней мере, в отдельных отраслях. В этом участников Украинского финансового форума-2018 убеждала первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова. По ее утверждению, благодаря воплощенным в последнее время реформам, банковская система страны фактически неподвержена рискам реализации популистских политических лозунгов:

«Фискальное доминирование уже невозможно. Очищение банковской системы привело к тому, что украинские банки сейчас работают, как трансмиссионный механизм, они являются, по сути, реализаторами монетарной политики НБУ. И поэтому, когда я слышу по телевизору обещания, что «завтра кредитные средства для бизнеса будут предоставляться под три процента», задаю вопрос: а кто оплатит разницу между мифической и реальной стоимостью денег?», – сказала Екатерина Рожкова.

Она заверила, что благодаря корпоративному управлению, в стране уже невозможно использовать государственные банки для обеспечения интересов влиятельных политических групп. И политики-популисты должны учитывать это в своей предвыборной риторике:

Екатерина Рожкова

«Обещать можно что угодно. Но экономика работает по своим законам. При этом мы уже не можем использовать госбанки для нужд того или иного правительства, для тех или иных бизнес-групп. Благодаря результативной политике Нацбанка можно говорить о том, что изменились не только правила, изменилась финансовая среда в стране. Изменилась бизнес-среда, что свидетельствует о необратимости реформ. И это означает, что популизм так и останется популизмом», – заверила Екатерина Рожкова. По ее выводам, определенный иммунитет от риска поддаться на призывы к сворачиванию реформ уже имеет и украинское общество. Хотя над усилением этого «иммунитета» нужно еще работать и работать…

Согласен с этим и Лайош Бокрош:

«Нужно думать об источниках дополнительного финансирования. К примеру, об активизации привлечения средств домохозяйств, населения. Также (в процессе приватизации. – Ред.) нужно как можно быстрее продавать активы, которые используются непродуктивно, принося государству дополнительные убытки», – подчеркнул бывший министр финансов Венгрии. Профессор Бокрош также призвал украинскую власть совместно с общественным сектором разработать эффективные механизмы предотвращения определяющих для ближайшей перспективы негативных явлений как активизация трудовой миграции, неэффективное использование ресурсов, отсутствие инновационных моделей подготовки кадров.

Риски – рисками. Но есть и резервы…

Работая над консенсус-прогнозом перспектив экономического роста в 2018-2021 годах, МЭРТ впервые попросило экспертов оценить возможный эффект от внедрения в Украине земельной реформы и ожидаемого введения налога на выведенный капитал. Понятно, что в нынешней ситуации эти факторы еще не скажутся. А вот их влияние в 2019-2021 году аналитики оценили как «среднее». Особенно – с точки зрения привлечения в экономику внутренних и внешних инвестиций.

Участники уже упомянутого Украинского финансового форума-2018 также уделяли этому вопросу особое внимание. Как отметил представитель организатора – управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк, – при нынешних внутренних и внешних конъюнктурных условиях качественный экономический рост Украины невозможно без существенного увеличения притока инвестиций. Важная роль в этом принадлежит государству, которое диктует «правила игры» и должно сделать их как можно более привлекательными для потенциальных инвесторов.

В ближайшей перспективе бизнес рассчитывает на эффективные государственные инициативы в таких областях как аграрное производство, энергетика и транспорт, – считает Макар Пасенюк:

Макар Пасенюк

«Объемы сельскохозяйственного земельного банка в Украине – почти 25 миллионов гектаров, 10 из которых находятся в государственной собственности. Средняя ставка аренды коммерческой – примерно $140-150 / га в год. То есть, по расчетам, стоимость сельскохозяйственных земель в Украине колеблется в диапазоне $1500-2000 / га», – напомнил эксперт. Таким образом, отменив мораторий на продажу земли, государство, по его подсчетам, могло бы за три года дополнительно привлечь в экономику до $15 млрд. А это – вдвое превышает нынешние нетто-резервы НБУ. А также – значительно больше, чем страна может, по самым оптимистичным оценкам, получить в ближайшие годы от МВФ. При этом деньги международного фининститута рано или поздно придется возвращать. Да и на обслуживание займов тоже нужен дополнительный финансовый ресурс. «Деньги же от разгосударствления земель сразу заработают на экономику, создавая так называемый «мультипликационный эффект» во многих смежных отраслях», – считает Макар Пасенюк.

Рынок земли – неоценимый ресурс – соглашается исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин:

«Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных угодий – чрезвычайно серьезный шаг. Надо хорошо подумать над законодательством, чтобы не разбазарить одно из основных богатств Украины. Но и сидеть на этих землях как «собака на сене» государство не должно. Почему мы никак не можем ввести в экономический оборот ресурс, который мог бы принести стране и украинцам миллиарды долларов? Просто кто-то должен взять на себя политическую ответственность за такой шаг», – считает эксперт.

Также экономисты отмечают важность изменений, которые бы способствовали улучшению инвестиционной привлекательности энергосектора. В частности, управляющий партнер ICU Макар Пасенюк убежден, что Украина способна полностью обеспечить собственные потребности в энергоресурсах. Ведь, к примеру, разведанные объемы газа – около 600 млрд. кубометров. При условии внедрения программ энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии таких запасов стране хватит на несколько десятилетий. Для освоения этих месторождений необходимо привлечь примерно $3 млрд. прямых инвестиций:

«Отказ от импорта газа приведет к экономии затрат на импорт на $2,5-3 млрд., что поможет существенному сокращению дефицита текущего счета, который сейчас колеблется в пределах $3,5 млрд. в год», – считает экономист.

Он также призвал государство смелее привлекать частные инвестиции в транспортную инфраструктуру. «Учитывая географическое расположение, этот сектор является перспективным направлением инвестирования. Он выиграет от принятия и запуска программ частно-государственного партнерства и от реформирования «Укрзализныци». А с ним выигрывает и вся отечественная экономика», – резюмировал Макар Пасенюк.

«Все эти шаги очень важны для минимизации рисков – соглашается Олег Пендзин, – при вдумчивом подходе объемы иностранных инвестиций в украинскую экономику возрастут в разы. Конечно же, иностранный капитал приходит в страну, чтобы зарабатывать. Но ради достижения этой цели он создает рабочие места для наших соотечественников, платит налоги в наши бюджеты. К тому же, за привлечение инвестиционных средств, в отличие от заемных, государству не нужно платить никаких процентов!», – говорит эксперт. И призывает уничтожить преграды, мешающие улучшению инвестиционного климата в нашей стране.

«Понятно, что иностранных инвесторов больше всего «отталкивает» от Украины военная агрессия со стороны северо-восточного соседа. Решить эту проблему без политической воли Кремля невозможно. Но есть моменты, которые зависят только от политической воли наших власть имущих, их настроенности на воплощение реформ и окончательную победу над такими «вечными» бедами как непрозрачные судебная и правоохранительная системы, несбалансированная фискальная политика, и главное – тотальная коррупция. Преодолеем это, и прогнозы специалистов станут куда более оптимистичными!», – подытожил Олег Пендзин.

Владислав Обух, Киев — Одесса

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