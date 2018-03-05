​Угроза всемирной торговой войны становится все более реальной

Эрик Найман , «Facebook»
05.03.2018 09:05
И она может стать реальным «черным лебедем» для глобальных финансовых рынков.
Из-за этого мировые рынки акций находятся последние дни под давлением.
Напомню, ранее действовала простая бизнес-модель:
1. США печатали доллары
2. США импортировали гигантские объемы товаров, в том числе из Японии, Китая и ЕС. Это помогало удерживать низкую инфляцию (большое предложение товарной массы).
3. Страны-экспортеры в США покупали на полученные доллары американские гособлигации и таким образом эмиссия частично долларов возвращалась в США. Поэтому были накоплены огромные массы этих гособлигаций в Японии и затем в Китае.
Сейчас темпы долларовой эмиссии не снижаются. Торговый дефицит остается огромным. Но иностранцы не спешат возвращать доллары в США и покупать гособлигации. А ведь в этом году кто-то их должен купить более чем на $1 трлн., рекордный объем со времен Великой рецессии 208-09 годов.
Возможно, бизнес-модель сломалась. И если в скором времени не найдется ее замена или хотя бы кардинальная перестройка, мировая экономика может войти в хаос.
Сейчас на все эти события положительно реагируют только золото и биткойн.
Впрочем, паниковать рано. Проблема видна и мало кто из политиков заинтересован в реальной торговой войне. Пока все это выглядит как предупредительные выстрелы и усаживание за стол переговоров уклоняющихся от сотрудничества.