Угроза всемирной торговой войны становится все более реальной

Эрик Найман , «Facebook»

05.03.2018 09:05

И она может стать реальным «черным лебедем» для глобальных финансовых рынков.













Из-за этого мировые рынки акций находятся последние дни под давлением.

Напомню, ранее действовала простая бизнес-модель:

1. США печатали доллары

2. США импортировали гигантские объемы товаров, в том числе из Японии, Китая и ЕС. Это помогало удерживать низкую инфляцию (большое предложение товарной массы).

3. Страны-экспортеры в США покупали на полученные доллары американские гособлигации и таким образом эмиссия частично долларов возвращалась в США. Поэтому были накоплены огромные массы этих гособлигаций в Японии и затем в Китае.

Сейчас темпы долларовой эмиссии не снижаются. Торговый дефицит остается огромным. Но иностранцы не спешат возвращать доллары в США и покупать гособлигации. А ведь в этом году кто-то их должен купить более чем на $1 трлн., рекордный объем со времен Великой рецессии 208-09 годов.

Возможно, бизнес-модель сломалась. И если в скором времени не найдется ее замена или хотя бы кардинальная перестройка, мировая экономика может войти в хаос.

Сейчас на все эти события положительно реагируют только золото и биткойн.

Впрочем, паниковать рано. Проблема видна и мало кто из политиков заинтересован в реальной торговой войне. Пока все это выглядит как предупредительные выстрелы и усаживание за стол переговоров уклоняющихся от сотрудничества.







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