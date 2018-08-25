Угроза обострения: россияне не лечат депрессию

Всё меньше россиян страдают душевными расстройствами, говорит статистика Минздрава. Показатели по самоубийствам достигли минимальных значений после 1990-х годов, когда Россия была в тройке стран по числу суицидов. Угроза психическому здоровью кроется в нежелании людей просить о помощи при депрессии, которой, по оценкам ВОЗ, страдают по меньшей мере 300 млн людей на планете. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Обнадеживающие подсчеты

Число россиян с психическими расстройствами сократилось на 6%, сообщили в Минздраве. В прошлом году было зафиксировано 416,9 случая на 100 тыс. населения. Самые большие цифры — 1207 новых диагнозов на 100 тыс. населения — в Алтайском крае, ранее названном самым болезненным регионом. В аутсайдерах по статистике также оказались Чукотка и Ненецкий автономный округ. Меньше всего жителей с психическими расстройствами в северокавказских регионах, традиционно попадающих в рейтинги самых здоровых регионов России.

Проблемы северных регионов связывают как с климатом (в частности, малым количеством световых дней в году), так и социально-экономическими условиями. Стоит учитывать, что в число жителей с психическими расстройствами при подсчете включались и хронические алкоголики.

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Данные Минздрава сходятся со статистикой Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, обнародованной в июле. За семь лет заболеваемость психическими расстройствами по России снизилась на 8,3%, подсчитали ученые. Если в 2010 году на 100 тыс. человек приходилось 2941,1 случая психических заболеваний, то в 2017-м — 2697,3. Сократилось и число больных невротическими расстройствами — на 17% за последние пять лет.

Шесть лет назад цифры были иные. В научном центре психиатрии им. Сербского заявляли, что из-за психических расстройств за несколько лет количество инвалидов увеличилось на 13%. В 2016 году были обнародованы тревожные цифры по распространению психических расстройств среди детей и подростков: в регионах Центрального федерального округа их частота выросла на 13%.

Каждые 40 секунд

Общее состояние психического здоровья населения принято оценивать по количеству самоубийств. В 1990-х годах Россия занимала 3-е место в мире по этому показателю: на 100 тыс. населения в год приходились 43–46 случаев суицида. Сейчас страна опустилась на 14-ю позицию. В 2016-м, например, на 100 тыс. человек было зафиксировано 15 самоубийств.

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Во времена царской России показатели были минимальными — три случая на 100 тыс. населения. Людей останавливала от решения уйти из жизни религия: суицид считается страшным грехом. При СССР цифры выросли втрое.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год свыше 800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством — иначе говоря, случаи суицида происходят каждые 40 секунд. Самоубийства — вторая по распространенности причина смерти людей в возрасте 15–29 лет, подсчитали в международной организации.

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В России с начала 2000-х годов число самоубийц начало стремительно сокращаться. В США обратная ситуация — в 1999–2014 годах их количество выросло на четверть. По подсчетам центра статистики американского Управления по контролю и профилактике заболеваний, большинство самоубийц — девочки-подростки в возрасте 10–14 лет.

Последние два года в России и ряде других странах тревогу забили уже не только медики, но и правоохранительные органы. В соцсетях получили распространение «группы смерти». Самый показательный пример — дело о «Синих китах». Группы, подталкивающие подростков к суициду, появляются и сейчас. В Мексике, например, власти вычислили аналогичную «игру» в мессенджере WhatsApp.

Депрессивная генетика

Шизофренией страдает порядка 1% населения России. Чаще диагностируются депрессия, бессонница, тревожные расстройства. Алкоголизм, который включается в статистику при подсчете числа больных психическими расстройствами, — бич мужской части населения. Депрессия чаще выявляется у женщин, они же оказываются пациентами с такими диагнозами, как анорексия и булимия. У подростков психические расстройства в большинстве случаев вызваны чрезмерными учебными нагрузками и недостатком сна. Проблемы возникают и из-за компьютерной зависимости и игромании, которую, кстати, ВОЗ в 2018 году включил в новую Международную классификацию болезней.

По оценкам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрея Шмиловича, каждый четвертый-пятый россиянин может иметь психические расстройства: «Распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20% до 25%».

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По информации Евростата, в Германии и Великобритании у порядка 30% людей ежегодно выявляются тревожно-депрессивные расстройства. В Соединенных Штатах у 7% населения диагностирована депрессия. Разница в том, что при этом каждый четвертый американец обращается к специалисту. В России до специалистов доходят единицы. Эту тенденцию на уровне политики хорошо иллюстрируют цифры, которые ВОЗ представил в Атласе по психическому здоровью в странах – членах организации в 2014 году. В Соединенных Штатах расходы бюджета на психиатров и психотерапевтов в расчете на душу населения оцениваются почти в $273, в России — в $10,23.

А помощь может понадобиться очень многим, если брать в расчет прогноз, согласно которому к 2020 году депрессия станет самым распространенным психическим недугом. Склонность к нему у россиян есть: порядка 30% из них являются носителями мутаций, которые могут привести к развитию депрессии, суицидальных настроений, интроверсии и синдрома дефицита внимания. К таким выводам пришли специалисты компании Genotek и ученые Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Они изучили данные исследования порядка 2 тыс. человек и проанализировали наборы из 560 тыс. мелких мутаций в ДНК людей.

Самолечение на вооружение

Первая половина XX века, американская провинция. Коммивояжер Рэй Крок — в будущем основатель корпорации «Макдональдс» — в номере гостиницы слушает по радио мотивационные выступления Дейла Карнеги. Так, в частности, преподносят историю успеха Крока создатели документального фильма о нем. В начале сентября 2018 года московский «Олимпийский» на масштабный семинар соберет Тони Роббинс — известнейший в мире коуч, автор книг «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе исполина». В 1950-х годах на территории России о подобных вещах и речи не шло. С психотерапевтами ситуация примерно та же.

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Из книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города», премия «Просветитель»

Попытки профессионалов объяснить самые простые понятия широкому кругу неспециалистов часто приводят к тому, что последние начинают заниматься кухонной диагностикой: «Это у тебя, Вася, нарциссизм». Но поход к психотерапевту до сих пор считается у нас показателем позорной слабости духа — дескать, нормальный человек свои проблемы должен решать сам.

«Наши пациенты перестают обращаться за помощью из-за стигматизации, угрозы социальных ограничений, а также в связи с различными предубеждениями относительно психофармакологии и психиатрии в целом», — считает врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Порядка 20% россиян готовы обсуждать трудные жизненные ситуации, стресс и нервозность с родственниками и супругами. Эти цифры в 2010 году обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 11% опрошенных заявили о готовности обратиться к психотерапевту. Наибольший процент респондентов — 32% — предпочитает справляться с проблемами в одиночку. Результаты опроса Фонда общественного мнения, проведенного в 2014 году, демонстрируют те же тенденции: 57% опрошенных не рассматривают возможность похода к психологу, 23% убеждены, что «у них всё хорошо», 14% — что решат все проблемы самостоятельно.

Готовность с малых лет

Переломить тенденцию чиновники и медики пытаются не первый год. В частности, речь идет о введении уроков психологии в школах. Заново об этом заговорили после нескольких инцидентов с нападениями подростков, в частности, деле «ивантеевского стрелка» — подмосковского девятиклассника, который открыл в школе стрельбу и покалечил учительницу. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского уже составили учебники для 3–11 классов, заявлял его директор, главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

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По плану властей, к 2025 году в каждой российской школе должен быть свой психолог — такой пункт значится в концепции развития психологической службы в системе образования. На сегодняшний день, по оценкам профильного министерства, специалистами обеспечены едва ли половина школ и треть детских садов.

С учетом прогнозов касательно скорости распространения депрессивных расстройств работа с психологами с малых лет имеет и экономическое значение. Авторы исследования ВОЗ «Глобальное бремя болезней» изучили, сколько они отнимают времени в годах жизни, и пришли к выводу, что депрессия — одно из самых дорогостоящих заболеваний для государств. Депрессивные и тревожные расстройства снижают производительность труда, а это, в свою очередь, приводит к тому, что мировая экономика ежегодно теряет порядка $1 трлн, подчеркивают в ВОЗ.

Защитить душевнобольных

Гендиректор ВОЗ Маргарет Чен

Психическое здоровье людей не может улучшиться, если их права нарушаются именно там, где они должны получать лечение и помощь.

В психиатрических диспансерах, по последним оценкам, взяты на учет свыше 1,5 млн россиян, еще 2,16 млн обращаются за консультациями. Общественники неоднократно обращали внимание, что права пациентов психиатрических учреждений, в том числе психоневрологических интернатов, не защищены. Пробелы существуют на государственном уровне.

В федеральном законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» прописан пункт о создании службы по защите прав пациентов. Документ был принят в 1992 году, а службы нет до сих пор. Споры ведутся уже несколько лет: изначально власти не могли определиться, в каком формате она будет работать. Два года назад стало известно, что служба по защите прав душевнобольных будет создана к 2019 году при аппарате уполномоченного по правам человека.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сейчас чаще всего права нарушаются при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар, отметил в беседе с iz.ru руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. «Формально у человека, который эту госпитализацию обжалует, много прав, в том числе и процессуальных, но на практике воспользоваться ими сложно», — говорит специалист. Проблема в том, что на тот момент человек уже числится пациентом, а лечение, во-первых, влияет на психику, во-вторых, человек ограничен в свободе и, соответственно, в сборе доказательств против такого решения.

Судьи же слишком полагаются на медицинское заключение, не исследуя другие доказательства, которые могут свидетельствовать в пользу госпитализированного, отмечает юрист. «Самое кардинальное изменение, которое могло бы решить проблему, — предварительное согласие суда на госпитализацию человека. Как минимум — строгое ограничение в применении к человеку медицинских мер до решения суда», — заключил собеседник портала.

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