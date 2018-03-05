Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты за границу на порядок меньше. Эксперты признают, что такая валютная подпитка имеет большое значение для экономики страны и говорят, что регулятор не учитывает деньги, которые перевозят «в карманах» и на зарплатных карточках.



Сколько и откуда

По данным НБУ, в 2017 году украинцы переслали друг другу $7,12 млрд, это на $656 млн больше, чем годом ранее. При этом каждый третий доллар, или $2,378 млрд — переводы из-за рубежа. А вот за границу отправлено на порядок меньше — всего $286 млн. Остальные деньги были переведены и получены внутри Украины. Как видно из инфографики, больше всего средств поступило из РФ — 21,7% и США — 15,6%.

«Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В 2017 г. сумма денег, поступивших с использованием международных систем перевода средств, в 8 раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы», — резюмировали в Нацбанке.





Мнение экспертов

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, такие валютные инъекции в экономику страны за счет переводов из-за рубежа уже около 10 лет являются серьезной поддержкой ее платежного баланса. Дело в том, что львиная доля такой валюты обменивается в банках на гривни, валюта потом попадает на межбанковский рынок и способствует поддержанию курса гривни.

«Нацбанк учитывает не всю поступившую в страну валюту, еще около 40%, или почти $1 млрд, завозится из-за рубежа и нелегально, и просто «в карманах» и тоже попадает на валютный рынок, — говорит Охрименко. — И это еще не все: $5—6 млрд ежегодно поступает через зарплатные карточки заробитчан, которыми они рассчитываются потом в Украине. Если бы не это, то платежный баланс Украины был бы не положительным, а отрицательным».

Аналитик ГК «Forex club» Андрей Шевчишин также признает, что валютные переводы укрепляют курс гривни, но не считает их вклад значительным в масштабах страны.



Последствия

У роста валютных переводов в Украину есть и негативная сторона — отток квалифицированной рабочей силы. Так замглавы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что трудовая миграция — это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы, которые трудно будет перекрыть ростом денежных переводов из-за рубежа. А вот HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина уверена, что массовой эмиграции ожидать не стоит:

«Многие наши сограждане, сколотив капитал за рубежом, вернутся и откроют здесь свой бизнес. Уже сейчас в Западной Украине делают керамическую плитку, мебель и т. д., платя налоги в бюджет».

Но Пашкина признает, что в последний год польские власти предпринимают все больше усилий, чтобы привлечь на работу украинцев, так как в Польше полным ходом идет миграция молодых поляков в другие страны ЕС, где зарплаты за такую же работу в разы больше.



Некому работать

По данным Международной организации по миграции, начиная с 2015 года, 7% трудо­­способных ук­­раинцев, или примерно 1,5 млн чел., покинули родину ради высоких заработков. Большинство их официально трудоустроились в Польше, еще до 500 тыс. работают там нелегально. В Чехии планируют увеличить в 2018 году квоту для трудовых мигрантов из Украины с 9600 до 19 600 чел в год (3 года назад эта квота была всего 3800 чел.).

Напомним, совсем недавно мы писали о том, что в украинском Минюсте призывают украинцев не верить объявлениям, где за работу курьером в России предлагают большую зарплату. Украинцы вынужденно становятся наркокурьерами в России.

… …

Facebook

Twitter

Google+

Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram, читайте нас в Facebook и Twitter, чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу

Комментарии





Источник