Уголовная ответственность за пожилых: закон принят. Кому станет легче?

В третьем, окончательном чтении был принят закон о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Можно ли считать, что государство таким образом пытается заботиться о тех, кому увеличило пенсионный возраст?

В целом, цели, преследуемые государством при принятии этого закона, далеки от желания позаботиться о народе. Закон направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России. То есть, в частности, на то, чтобы новая пенсионная система работала стабильно, чтобы добиться финансовой устойчивости этой системы.

Под предпенсионным возрастом имеется в виду возрастной период до пяти лет, предшествующий возрасту наступления пенсии в соответствии с пенсионным законодательством.

Стоит отметить, что альтернативных путей избежания пенсионной реформы предложено не было.

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