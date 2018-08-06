«Уезжают не мозги»: бизнесмен пояснил, как заробитчане помогают экономике Украины

Феномен массовой трудовой миграции в Украине стоит рассматривать с разных точек зрения. НБУ называет их важным фактором торможения экономического развития, но при этом именно заробитчане каждый год присылают в страну огромные потоки долларов.

Совладелец компании «Молочный альянс» Александр Деркач у себя в Facebook отметил, что угрозу трудовой миграции, озвученную Нацбанком, не стоит рассматривать вне контекста.

«Сейчас все постят эту сенсацию, вырванную из контекста… А давайте порассуждаем, так ли это на самом деле плохо. Насчет инфляции я бы поспорил, потому, что эти самые мигранты присылают и привозят в страну не гривню, а как раз полноценные американские доллары, которые меняют на гривню. Примерно миллиарда 3,5-4 в год. Насчет развития, я бы тоже не был так однозначен. Уезжают не мозги. Мозгов там своих хватает. Уезжают руки. Пока их отъезд приводит к повышению зарплаты в Украине», — пояснил он.

Даже на вопрос повышения заработной платы в Украине можно посмотреть с двух сторон, считает Деркач. Для работодателей – это плохо, а для производителей – хорошо.

«Мне, как работодателю, выгодно, чтобы на моих предприятиях работали люди на 3 тысячи грн в месяц. А как производителю продуктов, чтоб у всех остальных была зарплата 30 тысяч. Чтоб покупали больше. Так, думаю, понятнее. К сожалению, мы не банк с иностранным капиталом, у нас на 3 тысячи в месяц, работать не хотят. И я их за это не осуждаю. Сам жил на 20 долларов в месяц в 90-х», — написал бизнесмен.

Он выразил уверенность, что рано или поздно тенденции роста зарплаты и оттока рабочих рук за границу гармонизируются и люди начнут возвращаться.

«Обогащённые опытом, что лежа на диване со зрадой в фейсбуке, с «евробляхой» и субсидией от государства, своё личное будущее и будущее страны хрен построишь. Я уже писал много о трудовой миграции, не хочу повторяться. Пока я ее считаю позитивом. Лучше, когда 3 миллиона людей работают за границей и живут людской жизнью, чем, когда они слоняются без дела и бегают по нашим улицам с гранатами. Как будет дальше, зависит от многого», — заключил Деркач.





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