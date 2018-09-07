Уезжают миллионы: какая катастрофа грозит Украине

Проблема массовой эмиграции украинцев усугубляется. По данным Министерства иностранных дел, каждый год около миллиона соотечественников отправляется искать лучшей жизни за границей.

Ждет ли Украину демографическая катастрофа — разбирался OBOZREVATEL.

На заработки в ЕС

Колоссальная эмиграция украинцев с начала 2014 года. После начала боевых действий на Донбассе, а также стремительного падения гривни, уровень жизни украинцев заметно упал.

По данным неофициальной статистики, начиная с конца марта на заработки за границу уже выехало более 400 тысяч трудовых мигрантов. Более устрашающие данные приводит Минсоцполитики. Там провели исследование и выяснили, что по состоянию на середину 2018 года из страны выехало 9 миллионов трудовых мигрантов.

Учитывая оккупацию Крыма и отдельных районов Донбасса, на подконтрольных территориях физически проживают около 30 миллионов украинцев.

Информационную бомбу подкинул и министр иностранных дел Павел Климкин. Он заявил, что ежегодно за пределы Украины выезжает миллион граждан.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Ежегодно примерно 1 млн украинцев уезжают. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится», — подчеркнул он.

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Только в одной Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев. Схожую информацию декларирует Европейское статистическое ведомство (Eurostat). Согласно их данным, в Польшу за 5 лет выехало работать приблизительно миллион соотечественников.

В результате масштабного притока рабочей силы, экономика страны демонстрирует наибольший рост в Европе. Экономисты же заверяют, если бы соотечественники остались работать дома — экономика Украины росла бы быстрее.

“Польша благодаря украинцам может существенно снижать стоимость своей продукции за счет более низкой стоимости оплаты труда. А если бы наши соотечественники оставались работать на тех самых работах, но уже в Украине, у нас было бы увеличение аграрного производства, высокая конкуренция, в результате чего цены на внутреннем рынке пошли бы на спад”, — пояснил OBOZREVATEL экономист Андрей Новак.

Украину ждет кризис?

Пояснить демографическую ситуацию в Украине, а также заявление на эту тему главы МИД Климкина OBOZREVATEL предложил заведующему кафедры демографического прогнозирования НАНУ Александру Гладуну.

“Не знаю, откуда Климкин взял такую цифру и что означает 1 миллион. Это те, кто пересек границу, или поехали на постоянное место жительства? Мы должны понимать, что официально зарегистрированных выезжающих за границу нет. Вполне возможно, это просто пересечение границы. Если это данные пограничной службы, то вы на протяжение дня поехали в Польшу, вернулись, и поехали снова. А в Госпогранслужбе посчитают, что вы выехали за пределы страны дважды. Эта цифра к демографии не имеет никакого отношения”, — подчеркнул доктор экономических наук.

Касательно ситуации в Польше, то тут демограф приводит меньшие цифры.

“Последние данные из Польши читал, примерно 300 тысяч человек (украинцев. — Ред.) платят социальные взносы. С другой стороны, Польша приняла законодательство, которое обязало оформлять людей, они начали этот процесс легализировать”, — сказал Гладун.

Для того, чтобы полностью понимать ситуацию, государственной службе статистики нужнао сделать перепись населения. Последний раз такая процедура проходила в 2001 году, хотя по нормам она должно проходить каждые 10 лет.

“Очередная перепись населения запланирована на 2020 год. Процесс организационно очень сложный, нужно несколько лет готовиться. Государственная служба статистики уже начала процесс подготовки, деньги пока выделяют. В 2019 году будет пробная перепись в Киевском районе, по результатам этого будет отработана технология, а также необходимые вопросы”, — подытожил демограф.





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