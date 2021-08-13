Удорожание стройматериалов задерживает завершение работ на объектах



По мере того как влияние коронавирусного кризиса на экономику уменьшается, в некоторых секторах возникают другие проблемы. Например, в мире быстро растут цены на строительные материалы, что может сделать начатые проекты более дорогими, пишет Lsm.lv.

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Министерство экономики указало, однако, что есть признаки стабилизации цен на строительные материалы во второй половине этого года. Согласно последнему исследованию министерства, затраты на строительство в 2021 году могут вырасти более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что мировая экономика медленно восстанавливается после кризиса, и, как следствие, спрос на древесину и металлические изделия быстро растет.

По словам строителей, нынешняя ситуация характеризуется большой неопределенностью. Каспар Рокенс, председатель правления стройкомпании Velve, отметил: «Те строители, которые сейчас борются за заказы, сталкиваются с непредсказуемостью. Достижение определенного ценового уровня, который существенно влияет на ожидаемую стоимость здания и цену арендуемой жилой или офисной площади за квадратный метр, часто создает ситуации, когда заказчик уже не готов финансировать предполагаемый проект, потому что проект или бизнес-план стал убыточным или невозможным «.

Между тем Минэкономики пытается развеять опасения специалистов и строителей. В министерстве считают, что цены на стройматериалы стабилизируются во второй половине этого и в начале следующего года. «Исследователи рекомендуют очень внимательно следить за ценами на строительные изделия и материалы, и, если это снижение не последует, принять решение о сокращении объемов строительства или государственных инвестиций «, — сказала Ольга Фелдмане, директор Департамента строительной политики министерства.





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