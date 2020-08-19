Удачный стартап. Кыргызстанцы номинированы на чемпионате мира по предпринимательству

17 августа впервые в Кыргызстане состоялся национальный отборочный тур чемпионата мира по предпринимательству (Entrepreneurship World Cup — 2020). Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Финал национального отборочного тура определил местный стартап для участия в международном финале с суммарным призовым денежным фондом в $1 млн, возможностями получения инвестиций и поддержкой на $75 млн в неденежной форме. Программа по развитию предпринимательства и инноваций PEAK, финансируемая UK Aid, выступает официальным организатором чемпионата в Кыргызстане и Таджикистане.

В финале национального отборочного тура приняли участие десять сильнейших стартапов, отобранных из 60 претендентов. Компании соревновались за звание национального победителя. Были представлены различные сферы, такие как телемедицина, электронная коммерция, логистика, энергоэффективность, управление человеческими ресурсами, образование.

Стартап-проекты оценивались судейской коллегией, состоящей из экспертов в области высоких технологий, банковского дела, предпринимательства и инноваций. Критерии оценки включали эксклюзивность продукта, рыночный потенциал, масштабируемость бизнес-модели, талант и опыт команды.

Победителем стала компания OptimTrade на стадии запуска, предлагающая инновационную мобильную платформу для продуктовых магазинов по упрощению управления продажами, учета запасов и снабжения. Второе место заняла компания Fanki, разработавшая решение для систематизации процессов управления человеческими ресурсами в малых и средних предприятиях. Третье место присуждено компании Ooba.kg – службе поиска и доставки товаров с крупных торговых площадок. Ooba.kg также набрала наибольшее количество баллов среди компаний, находящихся на этапе роста, а компания Eva (Empowerment Values Added), запустившая приложение по поддержанию женского здоровья – среди стартапов, находящихся на этапе идеи.

«Мы очень рады, что PEAK присоединился в этом году к нашему движению и включил Кыргызстан в список стран, где проходит чемпионат мира по предпринимательству. Это шанс для всех предпринимателей увидеть, какие возможности могут открыться перед бизнесом, как можно поддержать свою страну и принести выгоду Кыргызстану через новые деловые контакты и партнерство международного уровня», – сказала Сьюзан Амат, представитель Глобальной сети предпринимательства (GEN), глобального организатора чемпионата наряду с фондом MiSK и Международным фондом в области развития образования и лидерства (tGELF).

Компания OptimTrade наряду с национальными победителями из 200 стран — участниц чемпионата проходит в следующий раунд, где с августа по сентябрь состоится онлайн-курс углубленного обучения и индивидуального наставничества. Курс поможет всем участникам запустить, развить и масштабировать свои проекты, а также подготовиться к международному финалу, который запланирован на октябрь-ноябрь в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Там будут допущены 100 лучших финалистов мира.

С более подробной информацией о чемпионате мира по предпринимательству можно ознакомиться здесь.

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